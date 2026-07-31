Live εικόνα από τo Χαϊδάρι

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Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στον Δήμο Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 22 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης και Περιστερίου.

Πηγή: skai.gr

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