Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Δήμο Ασπροπύργου, κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικίες και να προκαλούν μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, οι Αρχές προχωρούν στην προληπτική εκκένωση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δαφνί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.29 σε δασική έκταση στις παρυφές του Ποικίλου Όρους στην περιοχή του Ασπροπύργου και κατευθύνεται νότια. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη 7 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης, Περιστερίου.

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Στις 16:22 εστάλη μήνυμα του 112 με εντολή απομάκρυνσης για όσους βρίσκονται στις περιοχές Αφαία Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, με κατεύθυνση προς το Περιστέρι μέσω της Λεωφόρου Αθηνών. Είχε προηγηθεί, στις 16:03, προειδοποιητικό μήνυμα του 112 προς τους πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone με θερμική και οπτική κάμερα, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς

Λόγω της πυρκαγιάς έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γ. Παπανδρέου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

Στη Λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς Σχιστό.

Η πυρκαγιά όπως φαίνεται στον δρόμο από Κόρινθο προς Αθήνα

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Πηγή: skai.gr

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