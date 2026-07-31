Τέσσερις νέες δράσεις ενισχύουν επενδύσεις επιχειρήσεων - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για την επιχειρηματικότητα στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δημιουργεί η νέα δέσμη χρηματοδοτικών δράσεων (4 δράσεις) που έρχεται να στηρίξει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, αναφέρει η εταιρία συμβούλων Anodos Consulting. Με συνολικούς πόρους που ανέρχονται σε 140 εκατ. ευρώ/ανά δράση, τα νέα προγράμματα ΕΣΔΙΜ αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών & Καστοριάς) και της περιοχής της Μεγαλόπολης (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τριπόλεως, Γορτυνίας & Οιχαλίας), ενισχύοντας την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα.

Η ιδιαίτερη αξία των νέων δράσεων, επισημαίνει η anodos στο ενημερωτικό της σημείωμα, βρίσκεται στον συνδυασμό υψηλών ποσοστών επιχορήγησης, σημαντικού εύρους επιλέξιμων δαπανών και μεγάλης διασποράς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να ενταχθούν. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις που δεν περιορίζονται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, αλλά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών και υπηρεσιακών δραστηριοτήτων.

Οι δράσεις απευθύνονται τόσο σε νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις όσο και σε υφιστάμενες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε διαφορετικά επιχειρηματικά προφίλ να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 70% για σημαντικό μέρος των επιλέξιμων δαπανών, ενώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως το 60%. Παράλληλα, οι δράσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις προβλέπουν ενίσχυση έως 50%, δημιουργώντας προϋποθέσεις για επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας. Τα νέα προγράμματα ΕΣΔΙΜ καλύπτουν επενδυτικά σχέδια διαφορετικής κλίμακας, προσφέροντας ευελιξία σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Για νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ, τα επιλέξιμα σχέδια κυμαίνονται από 300.000 έως 12 εκατ. ευρώ, ενώ για μεγάλες επιχειρήσεις προβλέπονται επενδύσεις από 5 έως 40 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρος των επιλέξιμων δαπανών, καθώς τα προγράμματα καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες σύγχρονων επιχειρήσεων. Στις επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνονται ο παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι ψηφιακές υποδομές, το λογισμικό, οι ενεργειακές παρεμβάσεις, οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι πιστοποιήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, η ανάπτυξη εμπορικής ταυτότητας και η προστασία τεχνογνωσίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το σημαντικό αυτό εύρος δαπανών, τονίζει η anodos, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες επενδυτικές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στην αγορά εξοπλισμού, αλλά επεκτείνονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ενεργειακή εξοικονόμηση, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη βελτίωση της παραγωγικής τους δυναμικότητας. Παράλληλα, καθοριστικό πλεονέκτημα των δράσεων αποτελεί ο μεγάλος αριθμός επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), γεγονός που διευρύνει σημαντικά το επιχειρηματικό κοινό που μπορεί να συμμετάσχει. Η δυνατότητα ένταξης επενδύσεων από διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και τουριστικών επενδύσεων, ενισχύει τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς οι δικαιούχοι καλούνται να ενισχύσουν την απασχόληση μέσω νέων προσλήψεων που θα διατηρηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων. Η σύνδεση της χρηματοδότησης με τη δημιουργία απασχόλησης αναδεικνύει τον ευρύτερο στόχο των προγραμμάτων: όχι μόνο την ενίσχυση μεμονωμένων επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση.

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση εκτιμά η anodos, αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για τις τοπικές οικονομίες. Τα νέα προγράμματα ΕΣΔΙΜ, με τα χαρακτηριστικά ευελιξίας και το ισχυρό επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης που προσφέρουν, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για νέες επενδύσεις, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος. Σε μία περίοδο όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαλεία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, οι συγκεκριμένες δράσεις παρέχουν ένα σημαντικό πλαίσιο χρηματοδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης να περάσουν από τη φάση της προσαρμογής σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

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