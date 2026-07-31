Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από τον παραθαλάσσιο οικισμό του Αγίου Βασιλείου στη Βοιωτία, καθώς η πυρκαγιά που καίει στην περιοχή εξακολουθεί να απειλεί τον οικισμό.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 80 άτομα, ενώ η εκκένωση πραγματοποιείται τόσο από τη θάλασσα όσο και μέσω εναλλακτικής χερσαίας διαδρομής, αξιοποιώντας χωματόδρομο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οχήματα αποχωρούν οργανωμένα σε ομάδες των δέκα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού σε περίπτωση που αλλάξει αιφνιδιαστικά η κατεύθυνση του πύρινου μετώπου.

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Στη θαλάσσια επιχείρηση συμμετέχουν ήδη 5 ιδιωτικά σκάφη, ένα ρυμουλκό και ένα πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής, ενώ ενισχύσεις κατευθύνονται στην περιοχή, μεταξύ των οποίων περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ακόμη ένα πλωτό μέσο της Πυροσβεστικής.

Οι πολίτες μεταφέρθηκαν δια θαλάσσης στη Λιβαδόστρα, όπου αποβιβάστηκαν και στη συνέχεια επιβιβάζονται σε λεωφορεία του δήμου, τα οποία τους οδηγούν σε ασφαλές σημείο.

Πηγή: skai.gr

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