Περισσότερα από 30 χρόνια μετά το τέλος του γάμου της Σίντι Κρόφορντ και του Ρίτσαρντ Γκιρ, δύο από τα παιδιά που απέκτησαν σε μεταγενέστερες σχέσεις συνεργάζονται πλέον επαγγελματικά.

Μιλώντας στο E! News στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της σειράς του FX "The Shards" στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, ο Χόμερ Γκιρ και η Κάια Γκέρμπερ αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους και στο πώς προσθέτουν ένα ακόμη κεφάλαιο στην αλληλένδετη ιστορία του Χόλιγουντ.

«Είναι πραγματικά αστείο», είπε ο 26χρονος Χόμερ Γκιρ, γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ και της δεύτερης συζύγου του, της ηθοποιού και μοντέλου Κάρεϊ Λόουελ. «Δεν είχαμε γνωριστεί πριν από τα γυρίσματα. Δύο εβδομάδες νωρίτερα συναντηθήκαμε σε ένα μπαρ μαζί με το υπόλοιπο καστ και γίναμε φίλοι».

Η 24χρονη Κάια Γκέρμπερ είναι κόρη της σούπερ μόντελ Σίντι Κρόφορντ και του Ράντε Γκέρμπερ. Όταν το AP News τη ρώτησε αν γνώριζε ήδη τον Χόμερ λόγω της σχέσης των γονιών τους, εκείνη απάντησε αστειευόμενη: «Ποιας σχέσης;»

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σίντι Κρόφορντ παντρεύτηκαν το 1991 και χώρισαν τέσσερα χρόνια αργότερα.

Η νεαρή Γκέρμπερ περιέγραψε τον Χόμερ ως «απίστευτα αστείο». «Με κάνει να γελάω πάρα πολύ και είναι ο καλύτερος συμπρωταγωνιστής που θα μπορούσα να έχω», δήλωσε στο E! News.

Το "The Shards" είναι μόλις η δεύτερη μεγάλη υποκριτική δουλειά του Χόμερ Γκιρ μετά το "Euphoria", ενώ αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να ζητά συχνά τη συμβουλή του πατέρα του.

«Δεν του στέλνω μια σκηνή για να τον ρωτήσω "εσύ πώς θα το έπαιζες;". Περισσότερο τον συμβουλεύομαι για το πώς να συμπεριφέρομαι στο πλατό, πώς να χτίσω μια καριέρα που θα λειτουργεί προς όφελός μου και θα μου επιτρέπει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό», είπε. «Του τηλεφωνώ σχεδόν κάθε μέρα όταν βρίσκομαι στα γυρίσματα. Είναι πραγματικά η πιο πολύτιμη πηγή συμβουλών για το πώς να κάνω αυτή τη δουλειά να λειτουργήσει για μένα. Είναι πολύ ξεχωριστό να τον έχω στο πλευρό μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.