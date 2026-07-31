Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης - το οποίο έχει ιδρύσει ο ίδιος - κατέληξε σε μια «ιστορική συμφωνία» για τον «πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα», κάνοντας ένα «μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια».

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του «Σχεδίου 20 Σημείων του Τραμπ» και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις.

Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού, τόνισε. Παράλληλα, όπως ανέφερε, το Ισραήλ θα εξασφαλίσει την ασφάλεια που «δικαιούται», καθώς η Γάζα δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως βάση για τρομοκρατικές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού των ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, η οποία θα αναλάβει την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τις γειτονικές χώρες.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση που επικρατούσε έναν χρόνο πριν, κάνοντας λόγο για «βίαιο πόλεμο, ανθρωπιστική κρίση και ομήρους που κρατούνταν υπό βάναυσες συνθήκες», ενώ τόνισε ότι έχει σημειωθεί «ιστορική πρόοδος», αν και «παραμένει πολλή δουλειά να γίνει».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, για τις προσπάθειές τους, καθώς και την ομάδα του για τη συμβολή της στην επίτευξη της «ιστορικής συμφωνίας

«Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανασυγκροτηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Γάζα θα βρίσκεται πλέον στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που υπηρετεί τον λαό της» και συνεχάρη όλους για την εξέλιξη, την οποία χαρακτήρισε επίτευγμα που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο.

Πηγή: skai.gr

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