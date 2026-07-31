Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΓΣΕΒΕΕ, του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, δρομολογείται το προσεχές διάστημα, με στόχο την εκπόνηση μελετών, την τεκμηρίωση αναπτυξιακών αναγκών και την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της περιοχής. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο δήμος.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατά τη συνάντηση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαθά και του γενικού γραμματέα της συνομοσπονδίας Σωτήρη Κοτσαμπά με τον δήμαρχο Σιντικής Γιώργο Τάτσιο, στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκε το αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου Σιντικής, με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πρωτογενούς τομέα, καθώς και του πολιτιστικού, ιστορικού, θρησκευτικού, περιβαλλοντικού, ιαματικού και θεματικού τουρισμού. Παράλληλα, επισημάνθηκαν οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων υποδομής και άλλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων, ενώ υπογραμμίστηκε η επιδίωξη της δημοτικής αρχής το αναπτυξιακό σχέδιο να αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάμεων όλων των δημοτικών κοινοτήτων.

Από την πλευρά της ΓΣΕΒΕΕ επισημάνθηκε ότι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εκπόνηση μελετών, την τεκμηρίωση και τη διαμόρφωση προτάσεων που μπορούν να στηρίξουν την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Σιντικής λόγω της γειτνίασής του με τη Βουλγαρία, η οποία δημιουργεί τόσο αναπτυξιακές ευκαιρίες όσο και ειδικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τη συμφωνία των δύο πλευρών, το υπό υπογραφή Μνημόνιο Συνεργασίας θα καθορίζει τους στόχους, τους ρόλους και το χρονοδιάγραμμα των κοινών δράσεων για την υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Σιντικής.

Πηγή: skai.gr

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