Τομ Χόλαντ: «Λιώνει» μόλις βλέπει τη Ζεντάγια στο κόκκινο χαλί (video)

Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή ανάμεσα στον Τομ Χόλαντ και τη Ζεντάγια κατέγραψαν οι κάμερες στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Spider-Man».

Ο 30χρονος ηθοποιός παραχωρούσε συνέντευξη στο κόκκινο χαλί, όταν ξαφνικά το πλήθος άρχισε να ζητωκραυγάζει για την άφιξη της συζύγου του. Ο Τομ Χόλαντ αιφνιδιάστηκε από τις φωνές και έστρεψε αμέσως το βλέμμα του προς τη μεγάλη οθόνη, όπου εμφανιζόταν η Ζεντάγια να ποζάρει στους φωτογράφους. Η αντίδρασή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς χαμογέλασε και έδειχνε να μην μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω της.

«Ποιος έφτασε;», αναρωτήθηκε ο Τομ Χόλαντ, προσπαθώντας να ακουστεί πάνω από τις κραυγές του κόσμου. Μόλις αντιλήφθηκε ότι η αναστάτωση οφειλόταν στη σύζυγό του, σχολίασε χαμογελώντας: «Α, έφτασε η Ζεντάγια. Λογικό ακούγεται».

Η 29χρονη ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με μια εντυπωσιακή λευκή δημιουργία του οίκου Tamara Ralph, η οποία διέθετε βαθύ ντεκολτέ και ασημένιες παγιέτες που σχημάτιζαν έναν ιστό αράχνης. Ο Τομ Χόλαντ παρακολουθούσε τη Ζεντάγια να ποζάρει στο κόκκινο χαλί με εμφανή θαυμασμό, σε ένα στιγμιότυπο που οι θαυμαστές του ζευγαριού χαρακτήρισαν «βγαλμένο από ρομαντική κομεντί».

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να αποθεώνουν την αντίδραση του ηθοποιού. «Λατρεύω τον τρόπο που την αγαπά», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ο ορισμός του άνδρα που λατρεύει τη σύζυγό του. Είμαι τόσο χαρούμενος και για τους δύο». «Την αγαπά ολοκληρωτικά, κάθε μόριο της ύπαρξής της», ανέφερε ακόμη ένα σχόλιο.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση της ταινίας, ο Τομ Χόλαντ αναφέρθηκε δημόσια στη Ζεντάγια ως «σύζυγό του», επιβεβαιώνοντας ότι οι δυο τους έχουν παντρευτεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.