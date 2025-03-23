Η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματούχου του πολιτικού γραφείου της στη Γάζα, του Σαλάχ αλ Μπαρνταουίλ, σε αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ χθες στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Σαλάχ αλ Μπαρνταουίλ, 65 ετών, σκοτώθηκε με τη σύζυγό του σε καταυλισμό στο αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις, σύμφωνα με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Γεννημένος στις 24 Αυγούστου 1959 στον προσφυγικό καταυλισμό της Χαν Γιούνις, εντάχθηκε στη Χαμάς από την ίδρυσή της το 1987, υπηρετώντας ως εκπρόσωπός της στη Χαν Γιούνις προτού ανέλθει στην ιεραρχία για να εκλεγεί μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης το 2021.

Εναντιωνόταν στη συνεργασία ασφαλείας ανάμεσα στην Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ και υποστήριζε τον ένοπλο αγώνα κατά του Ισραήλ.

Είχε συλληφθεί από το Ισραήλ το 1993 και ανακριθεί επί 70 ημέρες στις φυλακές της Γάζας και της Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με τη Χαμάς. Είχε επίσης συλληφθεί πολλές φορές από τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Είναι το τρίτο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς που έχει σκοτωθεί αφότου το Ισραήλ ξανάρχισε την Τρίτη, 18 Μαρτίου, τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, μετά τον επικεφαλής της κυβέρνησης στη Γάζα Αϊσάμ Ανταλίς και τον Γιάσερ Χαρμπ.

Η Χαμάς είχε τότε δημοσιοποιήσει τότε μια "ανακοίνωση συλλυπητηρίων" στην οποία εμφανίζονταν επίσης τα ονόματα του στρατηγού Μαχμούντ Αμπού Ουάτφα, επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών, και του στρατηγού Μπαχτζάτ Αμπού Σουλτάν, γενικού διευθυντή των υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με διάφορες πηγές στο εσωτερικό της ισλαμιστικής οργάνωσης, ο σωματοφύλακας του Γιαχία Σινουάρ, ο Μοχάμεντ Χάσαν αλ Αμούρ, σκοτώθηκε και αυτός στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας από πλήγμα στην κατοικία του στη Χαν Γιούνις (νότια).

Η Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά εξαιτίας του θανάτου πολλών ηγετών της, στη Λωρίδα της Γάζας και εκτός αυτής, αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος μετά την αιματηρή επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Όμως δεν έχει ακόμη "εξολοθρευθεί" όπως ήταν ο σκοπός του πολέμου που είχε ορίσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου 2024 από έκρηξη την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισραήλ και ο διάδοχός του Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε ακολούθως στις 16 Οκτωβρίου στη Γάζα. Αντικαταστάθηκε από τον αδελφό του Μοχάμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

