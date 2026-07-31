Ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού - Ποιοι έμειναν εκτός

Γνωστή έγινε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League με τη Ναϊμέγκεν, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις σχετικά με τους παίκτες που έμειναν εκτός.

Συγκεκριμένα, από την 25μελή λίστα των «ερυθρόλευκων» απουσιάζουν ο Μεχντί Ταρέμι, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο Αντρέ Λουίς, ο Κλέιτον και ο νεοαποκτηθείς πορτιέρε, Στέφαν Ορτέγα. Φυσικά, εκτός βρίσκεται και ο μακροχρόνια τραυματίας Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει των κανονισμών, ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει έως δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα (3/8). Η πρώτη αναμέτρηση των Πειραιωτών με τη Ναϊμέγκεν είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη (4/8, 21:00) στο Καραϊσκάκη.

Αναλυτικά η λίστα:

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα

Πηγή: skai.gr

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