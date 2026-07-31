Τραμπ: Η Χαμάς δέχεται να αφοπλιστεί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι η Χαμάς συμφώνησε να αφοπλιστεί, μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Ειρήνης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιστορική.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου παραμένει αμέτοχη και δεν έχει εκφράσει επίσημη θέση για την ανακοίνωση αυτή.

Το κλίμα παραμένει αντιφατικό, με την ίδια τη Χαμάς να επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της, προκαλώντας αμφιβολίες για την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου.

Παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, το κλίμα παραμένει αντιφατικό, με την οργάνωση να επαναλαμβάνει πάγιες θέσεις της και την κυβέρνηση Νετανιάχου να σιωπά.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Με μία ιδιαίτερα αισιόδοξη ανάρτησή του από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Χαμάς συμφώνησε να αφοπλιστεί, ύστερα από εντατικές διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Ειρήνης. Χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: Deutsche Welle

Αποσπασματικές διαρροέςΠαράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera, το Συμβούλιο Ειρήνης και η Χαμάς κατέληξαν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας, ορίζοντας το γενικότερο πλαίσιο που θα περιλαμβάνει τον σταδιακό αφοπλισμό της οργάνωσης με παράλληλη σταδιακή εγκαθίδρυση της παλαιστινιακής κυβέρνησης τεχνοκρατών («Εθνική Επιτροπή») και της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης («ISF»). Το προσχέδιο ορίζει τη διαδικασία συλλογής βαρέως οπλισμού, τον εντοπισμό και την καταστροφή των τούνελ και των αποθηκών οπλισμού, που παραμένουν μέχρι σήμερα υπό τον έλεγχο της οργάνωσης. Ωστόσο, το προσχέδιο φέρεται να μην ορίζει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.Η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, από την πλευρά της, επικαλέσθηκε χθες (30/7) πηγές προσκείμενες σε αξιωματούχους του Συμβουλίου Ειρήνης ότι οι περισσότεροι όροι της συμφωνίας βρίσκονται σε στάδιο τελικής επεξεργασίας, με τη Χαμάς να συνεχίζει να διαπραγματεύεται για την τύχη του ατομικού οπλισμού συγκεκριμένων στελεχών της. Παράλληλα, ερωτήματα φέρονται να αναδείχθηκαν ως προς τον αφοπλισμό και άλλων παλαιστινιακών ενόπλων οργανώσεων που δρουν ακόμη στη Γάζα.Συγκεκριμένα, από τις διατυπώσεις του Τραμπ, του περιβάλλοντος του Συμβουλίου Ειρήνης και διεθνών πρακτορείων σαφώς προκύπτει ότι εκτός από τη Χαμάς, πρόκειται να αφοπλιστεί και η ισλαμική Τζιχάντ. Από την άλλη, ισραηλινοί κυβερνητικοί κύκλοι, μιλώντας στα τοπικά μέσα υπό τον όρο της ανωνυμίας, θεωρούν ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν και βάσει ποιας διαδικασίας θα παραδώσουν τον οπλισμό τους τοπικές παλαιστινιακές πολιτοφυλακές, που υποστηρίζονται από τον IDF.Σε κάθε περίπτωση, όπως διαφαίνεται από δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων που διαρρέουν υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι ΗΠΑ αναμένουν από το Ισραήλ να αποδεχθεί το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου Ειρήνης και Χαμάς, τονίζοντας ότι «σε διαφορετική περίπτωση, ο Πρόεδρος Τραμπ θα απογοητευθεί πάρα πολύ».Αντιφατικές δηλώσεις από Χαμάς και ΙσραήλΠαράλληλα, την όλη εικόνα φρόντισε να συγκεκριμενοποιήσει σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε ο Γάζι Χάμαντ, στέλεχος της Χαμάς, με συνέντευξή του στο Al Jazeera. Επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της οργάνωσης ότι «δεν πρόκειται να αφοπλιστεί χωρίς να έχει προηγηθεί η πλήρης αποχώρηση του IDF από τη Γάζα, ανέφερε ότι η συμφωνία με το Συμβούλιο Ειρήνης καθορίζει λεπτομέρειες για την διαδικασία επίβλεψης της εγκαθίδρυσης τόσο της «Εθνικής Επιτροπής», όσο και της διεθνούς δύναμης («ISF»), αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο οπλισμός της οργάνωσής του θα παραδοθεί προς φύλαξη, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι προβλέπεται και η καταστροφή του.Αντιθέτως, τα ισραηλινά κρατικά μέσα επικαλέσθηκαν αξιωματούχο της κυβέρνησης Νετανιάχου, που φέρεται να ξεκαθάρισε πως ο IDF δεν πρόκειται να μετακινηθεί από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.Σε κάθε περίπτωση, παρότι τόσο ο Πρόεδρος Τραμπ όσο και το Συμβούλιο Ειρήνης εκφράζουν την αισιοδοξία τους από τις εξελίξεις, το αντιφατικό κλίμα που χαρακτηρίζει τις προθέσεις της Χαμάς και του Ισραήλ συμπληρώνεται από την απουσία επίσημων τοποθετήσεων τόσο εκ μέρους της κυβέρνησης Νετανιάχου, όσο και του νεοεκλεγέντος ηγέτη του πολιτικού σκέλους της οργάνωσης, Χαλίλ Αλ-Χάγια.Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με επίκεντρο τον αφοπλισμό της Χαμάς και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα διαρκούν εδώ και μήνες, με επίκεντρο των συναντήσεων στο Κάιρο και με τη διαμεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε σε χθεσινό της δημοσίευμα η εφημερίδα HaAretz, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται παράλληλες συναντήσεις ομάδων εργασίας του Συμβουλίου Ειρήνης, της Χαμάς και των διαμεσολαβητών στην πόλη Ελ Αλαμέιν. Καλά ενημερωμένη ισραηλινή διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε στη HaAretz ότι στις επαφές του Ελ Αλαμέιν συμμετέχει τις τελευταίες μέρες και αποστολή Ισραηλινών αξιωματούχων.

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