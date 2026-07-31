Η νέα μεγάλη αθλητική πλατφόρμα κάνει το επίσημο πρώτο της βήμα, με το ενημερωτικό τρέιλερ να σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου εγχειρήματος στον χώρο της αθλητικής ενημέρωσης. Πρόκειται για μια οργανωμένη και φιλόδοξη προσπάθεια, με περιεχόμενο που θα προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ.

Στο τρέιλερ παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία της πλατφόρμας και το εύρος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει κορυφαίες διοργανώσεις και αναμετρήσεις από το ελληνικό αθλητικό καλεντάρι.

Οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθούν τα ματς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, τους αγώνες της Stoiximan GBL, τις εντός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή για τη Stoiximan Super League, καθώς και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League.

Η πλατφόρμα έρχεται να ενισχύσει το τηλεοπτικό αθλητικό περιβάλλον, προσφέροντας συγκροτημένο πρόγραμμα και πρόσβαση σε σημαντικές διοργανώσεις της νέας σεζόν.

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