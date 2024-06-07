Σε συνέντευξη Τύπου στην Ένωση Ξένου Τύπου της Ρώμης, ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι τόνισε ότι "συνεχίζει να στηρίζει την υποψηφιότητα του Μάριο Ντράγκι για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής".

Ερωτηθείς για την ενδεχόμενη αύξηση των ποσοστών του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν, πρόσθεσε ότι "και το 2014, όπως και το 2019 στην Ευρώπη υπήρχε έντονη ανησυχία αλλά, τελικά, στην Κομισιόν εξελέγησαν ο Γιούνκερ και στη συνέχεια η φον ντερ Λάιεν".

Ο Ματέο Ρέντσι είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την κεντρώα συμμαχία "Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης" και έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι, αν εκλεγεί, θα παραιτηθεί από την ιταλική Γερουσία και θα επιλέξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της μελλοντικής μείωσης του αριθμού των Ευρωπαίων επιτρόπων, της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού στρατού και μιας ισχυρής ευρωπαϊκής διπλωματίας

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Ρέντσι υπογράμμισε ότι χρειάζεται μια "δίκαιη ειρήνη", ευχόμενος να μπορέσει να επιτευχθεί πριν από τις αμερικανικές εκλογές του επόμενου Νοεμβρίου. Σε σχέση, τέλος, με τη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι ο στόχος παραμένει η λύση "δύο κρατών για δύο λαούς", αλλά πρόσθεσε ότι αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μεμονωμένη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από μέρους ευρωπαϊκών χωρών.

