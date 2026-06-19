Βρετανικό δικαστήριο καταδίκασε την Παρασκευή δύο άνδρες σε ποινές φυλάκισης για τον εμπρησμό περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer), στο πλαίσιο σχεδίου που, σύμφωνα με τις αρχές, καθοδηγήθηκε από μια μυστηριώδη ρωσόφωνη φιγούρα.

Ο 22χρονος Ουκρανός, Ρόμαν Λαβρίνοβιτς και ο 27χρονος Ρουμάνος, Στανισλάβ Καρπιούκ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 7 ετών και 2 ετών αντίστοιχα, αφού κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία με σκοπό την πρόκληση ζημιών σε περιουσία μέσω εμπρησμού.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι δύο άνδρες έβαλαν στο στόχαστρο ένα αυτοκίνητο και δύο ακίνητα που συνδέονταν με τον Στάρμερ κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών νυχτών τον Μάιο του 2025, ακολουθώντας εντολές ενός ρωσόφωνου προσώπου που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο "El Money". Η πραγματική ταυτότητα του ατόμου αυτού, που επικοινωνούσε με τον Λαβρίνοβιτς μέσω της εφαρμογής Telegram, δεν αποκαλύφθηκε ποτέ και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του.

Ο δικαστής Νιλ Γκάρναμ χαρακτήρισε τον Λαβρίνοβιτς «χρήσιμο ηλίθιο» και «ανόητο», εύκολο να χειραγωγηθεί προς όφελος του καθοδηγητή του. Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Καρπιούκ λειτουργούσε ως μεσάζων, έχοντας αναλάβει να διευκολύνει την πληρωμή, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, και να στρατολογήσει κάποιον για να καταγράψει σε βίντεο τους εμπρησμούς.

Η υπόθεση φέρει τα χαρακτηριστικά δολιοφθοράς με κρατική υποστήριξη από τη Ρωσία, είχε δηλώσει στο παρελθόν ο διοικητής Ντόμινικ Μέρφι, ο οποίος επέβλεψε την αρχική έρευνα ως επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου πριν αποχωρήσει από την υπηρεσία τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία δείχνουν ότι ο "El Money" μιλούσε ρωσικά και «πιθανότατα βρίσκεται στη Ρωσία». Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ήταν «πολύ παρόμοιες» με εκείνες που είναι γνωστό ότι εφαρμόζουν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις, πρόσθεσε, συχνά απαιτούν έγκριση από πολύ υψηλά κλιμάκια.

Δυτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Ρωσία διεξάγει εκστρατεία δολιοφθοράς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Associated Press, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 192 επιθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών, κυβερνοεπιθέσεων και αποπειρών δολοφονίας.

Όταν ρωτήθηκε από το AP τον Ιούνιο αν η Ρωσία διεξάγει έναν μυστικό πόλεμο εναντίον της Δύσης, ο Βλάντιμιρ Πούτιν (Vladimir Putin) απέρριψε τις κατηγορίες.

Ο δικαστής δήλωσε ότι ο Λαβρίνοβιτς δέχθηκε να πραγματοποιήσει αυτή την «ανόητη πράξη εμπρησμού» για χρήματα. Τόνισε ότι δεν είναι άνθρωπος αρχών και ότι «αγοράστηκε εύκολα». Πρόσθεσε ότι διαθέτει «σημαντικά χαμηλό επίπεδο νοητικής λειτουργίας», γεγονός που τον καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτο στη χειραγώγηση. Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Τζέιμς Σκόμπι, υποστήριξε ότι ο πελάτης του αποτέλεσε εύκολο στόχο για τον «El Money», ο οποίος τον χρησιμοποίησε για να πλήξει τον πρωθυπουργό. Ανέφερε επίσης ότι ο Λαβρίνοβιτς έχει φέρει ντροπή στην οικογένειά του στην Ουκρανία, όπου ο πατέρας του εργαζόταν με τον στρατό πριν πεθάνει.

Το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε τις επιθέσεις «αποτρόπαιες» και δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Δεν απάντησε, ωστόσο, σε ερωτήματα σχετικά με το αν η βρετανική κυβέρνηση σκοπεύει να αποδώσει επίσημα την ευθύνη στη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο Λαβρίνοβιτς είχε λάβει λεπτομερείς οδηγίες από τον «El Money» για τους στόχους των επιθέσεων και για τον τρόπο παρασκευής εύφλεκτων υγρών από υλικά που μπορούσε να προμηθευτεί από κατάστημα εργαλείων. Οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν τραυματισμούς ούτε μεγάλες υλικές ζημιές. Ωστόσο, η κουνιάδα του Στάρμερ, Τζούντιθ Αλεξάντερ, δήλωσε ότι δυσκολεύτηκε να αναπνεύσει όταν καπνός γέμισε το σπίτι κατά την τρίτη επίθεση. Η ίδια και η οικογένειά της διέμεναν τότε στο ακίνητο, το οποίο ήταν η κατοικία του Στάρμερ πριν αναλάβει την πρωθυπουργία.

Μηνύματα που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του Λαβρίνοβιτς έδειξαν επίσης ότι συζητούσε άλλες πράξεις βανδαλισμού που είχε πραγματοποιήσει έναντι αμοιβής, όπως το βάψιμο παρμπρίζ αυτοκινήτων με μαύρη μπογιά και η ανάρτηση αντιισλαμικών αφισών σε μουσουλμανικές περιοχές του Λονδίνου.

Η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Χέλεν Φλάναγκαν, δήλωσε μετά την ανακοίνωση των ποινών ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα εγκλήματα, όπως εμπρησμούς, που καθοδηγούνται από ανώνυμα άτομα μέσω διαδικτύου με υποσχέσεις οικονομικής ανταμοιβής.

Προειδοποίησε όσους σκέφτονται να συμμετάσχουν σε τέτοιες ενέργειες να το ξανασκεφτούν, καθώς μπορεί, όπως συνέβη με τον Λαβρίνοβιτς, να μην πληρωθούν ποτέ και να καταλήξουν στη φυλακή.



Πηγή: skai.gr

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