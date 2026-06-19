Ζοζέφ Αούν: Οι ισραηλινές επιθέσεις υπονομεύουν τον τερματισμό του πολέμου

Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το ιρανοαμερικανικό μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

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Καθώς αυτές οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει 21 άτομα και τραυματίσει 39 από χθες το βράδυ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, ο Αούν κατήγγειλε «μια επικίνδυνη και κατακριτέα κλιμάκωση» που έχει στοιχίσει τη ζωή σε «δεκάδες αθώους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», τονίζει ανακοίνωση της προεδρίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιβάνου, αυτές οι επιθέσεις «υπονομεύουν όλες τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εδραίωση της εκεχειρίας και τον τερματισμό του πολέμου, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», οι οποίες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης την Τετάρτη με στόχο την επίτευξη παύσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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