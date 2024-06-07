Ευρωπαική εταιρεία κατασκευής όπλων ανοίγει θυγατρική στην Ουκρανία

Η γαλλογερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων KNDS επισημοποίησε σήμερα στο Παρίσι, παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τη δημιουργία θυγατρικής εταιρίας στην Ουκρανία.
DIRECT 🔴 Guerre en Ukraine : le groupe d'armement franco-allemand KNDS officialise la création d'une filiale sur le sol ukrainienhttps://t.co/TPshodyplq pic.twitter.com/gV0hJc353q— franceinfo (@franceinfo) June 7, 2024
Η KNDS, ένας από τους κύριους Ευρωπαίους κατασκευαστές χερσαίων όπλων και ειδικεύεται στα άρματα μάχης, τα συστήματα πυροβολικού καθώς και τα κανόνια Caesar (κεντρική φωτογραφία), που παραδίδει η Γαλλία στο Κίεβο.
Volodymyr Zelensky signe un accord avec l'entreprise franco-allemande KNDS qui fournit les canons Caesar pic.twitter.com/vU1MYlAmPP— BFMTV (@BFMTV) June 7, 2024
Η συμφωνία αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση του Γερμανού Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για μια πρωτοβουλία παραγωγής στην Ουκρανία ανταλλακτικών, πυρομαχικών και, τελικά, πλήρους στρατιωτικού εξοπλισμού.
