Ευρωπαική εταιρεία κατασκευής όπλων ανοίγει θυγατρική στην Ουκρανία

Η γαλλογερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων KNDS άνοιξε θυγατρική στην Ουκρανία - Βίντεο

Η KNDS, ένας από τους κύριους Ευρωπαίους κατασκευαστές χερσαίων όπλων, ειδικεύεται στα άρματα μάχης, τα συστήματα πυροβολικού καθώς και τα κανόνια Caesar

Η γαλλογερμανική εταιρεία κατασκευής όπλων KNDS επισημοποίησε σήμερα στο Παρίσι, παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τη δημιουργία θυγατρικής εταιρίας στην Ουκρανία.

Η KNDS, ένας από τους κύριους Ευρωπαίους κατασκευαστές χερσαίων όπλων και ειδικεύεται στα άρματα μάχης, τα συστήματα πυροβολικού καθώς και τα κανόνια Caesar (κεντρική φωτογραφία), που παραδίδει η Γαλλία στο Κίεβο.

Η συμφωνία αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση του Γερμανού Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για μια πρωτοβουλία παραγωγής στην Ουκρανία ανταλλακτικών, πυρομαχικών και, τελικά, πλήρους στρατιωτικού εξοπλισμού.

