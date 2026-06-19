Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα εξέφρασε, με τηλεφώνημα του, την αλληλεγγύη τους στην Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
Η κίνηση αυτή του Ιταλού προέδρου συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο, σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι La7, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.
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