Δεύτερα ή τρίτα και «καταϊδρωμένα» αναμένεται να αναδειχθούν στις ευρωπαϊκές εκλογές τα κόμματα του καγκελαρίου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που τηρεί το Politico, στη Γαλλία, η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση προβλέπεται να αποσπάσει το 33% της λαϊκής ψήφου, θέτοντας την ηγέτιδα του κόμματος, Μαρίν Λεπέν, σε θέση ισχύος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το 2027.

Ο κεντρώος συνασπισμός στον οποίο συμμετέχει το κόμμα του Μακρόν βρίσκεται στο 15%, υποχωρώντας σταθερά το τελευταίο διάστημα, και απειλείται πλέον από τους Σοσιαλιστές, οι οποίοι κινούνται ανοδικά επί περίπου τέσσερις μήνες και βρίσκονται στο 14%.

Η ίδια εικόνα προκύπτει από πρόσφατη μεγάλη δημοσκόπηση του ινστιτούτου IPSOS, σε συνεργασία με το ινστιτούτο Montaigne, το ίδρυμα Jean Jaurès και την εφημερίδα «Le Monde».

Αν συνυπολογιστεί το περιθώριο στατιστικού λάθους, η Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν εκτιμάται πως θα λάβει μεταξύ 31,8 και 34,2%, που σημαίνει ότι ακόμα και στη χειρότερη επίδοσή της έχει προβάδισμα 14,8 μονάδων από το καλύτερο ποσοστό της κεντρώας συμμαχίας του Μακρόν (15-17%).

Στη Γερμανία, η αποδυνάμωση του ακροδεξιού AfD μετά από μία σειρά σκανδάλων, περιλαμβανομένης της δήλωσης του πρώτου υποψηφίου στο ευρωψηφοδέλτιό του ότι οι άνδρες των ναζιστικών SS «δεν ήταν όλοι εγκληματίες», έχει δώσει ελπίδα στους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) του Σολτς ότι θα μπορέσουν να σκαρφαλώσουν στη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με τη «Super Δημοσκόπηση» που δημοσίευσε την Τετάρτη το Euronews, οι Χριστιανοδημοκράτες και Χριστιανοκοινωνιστές (CDU/CSU) θα κερδίσουν με άνεση την πρώτη θέση, με ποσοστό οριακά άνω του 30%, το AfD ακολουθεί με 16,3% ενώ το SPD βρίσκεται στο 15,1%.

Ενδιαφέρον προκαλεί πάντως ότι οι Σοσιαλδημοκράτες δυσκολεύονται να αναπτύξουν προεκλογική δυναμική και έχουν μείνει στάσιμοι στις δημοσκοπήσεις, μεταξύ 15 και 16%, απλά η πρόσφατη πτώση του AfD έχει μειώσει το χάσμα μεταξύ των δύο παρατάξεων.

Βαριές απώλειες αναμένεται να υποστούν, σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019, τα άλλα δύο μέλη του τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού.

Οι Πράσινοι, οι οποίοι πριν από πέντε χρόνια είχαν κερδίσει τη δεύτερη θέση ξεπερνώντας το 20%, βρίσκονται σήμερα δημοσκοπικά κάτω από το 14%, ενώ οι Φιλελεύθεροι προβλέπεται να πέσουν κάτω από το 5%.

