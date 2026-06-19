Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αγροτική οικονομία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα

Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που καλλιεργούσαν τη γη και πώς διαμορφώθηκε η αγροτική κοινωνία μετά την Επανάσταση; Τι ήταν οι Εθνικές Γαίες και γιατί η διανομή τους αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των πρώτων χρόνων του ελληνικού κράτους;

Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγγραφέας, συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για την αγροτική οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

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Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

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Πηγή: skai.gr

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