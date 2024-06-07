Του Αντώνη Αντζολέτου

Οι διεργασίες στην Ευρώπη είναι έντονες και η επόμενη ημέρα από την 9η Ιουνίου θα είναι ακόμα πιο δύσκολη για την ανάδειξη της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μικρή συμμετοχή μπορεί να μη δώσει την απαιτούμενη «νομιμότητα» στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αν πάλι δεν τα βρουν μεταξύ τους οι ομάδες ως προς τον επικεφαλής, η Κομισιόν κινδυνεύει να βρεθεί «ακέφαλη» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι ένας κίνδυνος που αναμένεται να ξεπεραστεί. Το 2014 εγκαινιάστηκε ένας νέο τρόπος επιλογής του επικεφαλής της Κομισιόν.

Κάθε ομάδα κλήθηκε να ορίσει δημοσίως έναν επικεφαλής υποψήφιο, τον «Spitzenkandidat», όπως παρέμεινε να λέγεται, για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο διορίστηκε ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ.

Το 2019 ο υποψήφιος του ΕΛΚ, ο Μάνφρεντ Βέμπερ δεν ήταν αποδεκτός από τους ηγέτες της ΕΕ (κυρίως από τον Εμανουέλ Μακρόν). Η απόρριψη οδήγησε στην επιλογή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με οριακή πλειοψηφία (9 ψήφων) από το Ευρωκοινοβούλιο.

Τι θα γίνει αυτή τη φορά; Το «παζάρι των Βρυξελλών» σύντομα θα ξεκινήσει και θα είναι σκληρό. Οι σοσιαλιστές φαίνεται να έχουν προειδοποιήσει την τωρινή πρόεδρο πως αν συνεχίσει το «φλερτ» με τη Τζόρτζια Μελόνι θα της γυρίσουν την πλάτη. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, σύμφωνα με ξένα μέσα. Μεταξύ αυτών ο Μάριο Ντράγκι και η Αναλένα Μπέρμποκ.

Η Φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει ότι εάν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία με τη στήριξη των κεντροαριστερών και φιλελεύθερων βουλευτών, μετά θα μπορούσε να συνεργαστεί με το ECR. Αυτό είχε ανάψει τα «αίματα» διαμορφώνοντας νέες ισορροπίες και συζητήσεις.

Η εκλογή της δεν θα είναι εύκολη.

Στο σύνολο των 720 ευρωβουλευτών χρειάζεται 361 θετικές ψήφους. Αν το ΕΛΚ υπολογίζεται πως θα λάβει 160-170 έδρες και οι σοσιαλιστές από 140-145 μαζί με το Renew Europe υπολογίζεται πως θα μπορέσει να φτάσει τους 380 βουλευτές. Δεν θα υπάρχουν, όμως και απώλειες; Κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει πως οι ευρωομάδες στην αρχή της θητείας τους θα εμφανιστούν «μπετοναρισμένες» χωρίς «αντάρτες».

Ακόμα μια δυσκολία αποτελεί το γεγονός πως η ψήφος είναι μυστική. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα σε αυτό το πεδίο: Όσο περισσότερο η κ.Φον Ντερ Λάιεν προσεγγίζει τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR) της Μελόνι, τόσο πιο πολλές ψήφους θα χάνει από τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους. Στήριξη η σημερινή πρόεδρος θα πρέπει να λάβει και από τους Πράσινους. Με ενδιαφέρον αναμένεται ποιος θα είναι ο ρόλος που θα παίξει και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η ευρωομάδα της Αριστεράς δεν φαίνεται να έχει τη δυναμική να παίξει κάποιον ρόλο.

Σήμερα κατέχει 37 έδρες από τις 705 συνολικά: Βέλγιο (1), Γαλλία (6), Γερμανία (5), Δανία (1), Ελλάδα (4), Ιρλανδία (4), Ισπανία (6), Κύπρος (2), Ολλανδία (1), Πορτογαλία (4), Σουηδία (1), Τσεχία (1), Φινλανδία (1).

Σε κάθε περίπτωση οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δυο κρίσιμα ραντεβού μπροστά τους για να αποτιμήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις 17 Ιουνίου στο άτυπο δείπνο των «27» και στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27-28 Ιουνίου όπου θα εγκριθούν οι πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων: Κομισιόν, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου.

