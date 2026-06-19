Rolex Oyster: 100 Χρόνια Απόλυτης Στεγανότητας και Καινοτομίας

Ο Hans Wilsdorf, ιδρυτής της Rolex, πίστευε ότι το ρολόι χειρός ανταποκρινόταν ιδανικά στον σύγχρονο τρόπο ζωής που διαμορφωνόταν στις αρχές του 20ού αιώνα και αποτελούσε σύμβολο αυτής της μετάβασης. Παρά το μικρό του μέγεθος, το ρολόι χειρός που δημιούργησε ο Wilsdorf διέθετε ακρίβεια αντίστοιχη ενός ναυτικού χρονομέτρου και για να διασφαλίσει ότι τίποτα δεν θα περιόριζε τη χρήση του, επινόησε έναν τρόπο προστασίας του μηχανισμού από κάθε είδους εξωτερική επίδραση.

Το 1926, η δημιουργία του Oyster αποτέλεσε μια σημαντική καινοτομία στην ιστορία της ωρολογοποιίας. Το πρώτο αδιάβροχο ρολόι χειρός της Rolex κατέστη αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη χάρη στο σύστημα στεγανοποίησης που βρίσκεται στη στεφάνη στο πίσω μέρος της κάσας και στη βιδωτή κορώνα.

Η ανάπτυξη ενός εντελώς νέου συστήματος αυτόματου κουρδίσματος, του Perpetual rotor, το 1931, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις των ρολογιών Rolex. Ακριβές, αδιάβροχο και πλέον αυτόνομο στη λειτουργία του, το Oyster έγινε «Perpetual», προσφέροντας στον κάτοχό του απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

Από αυτή την αρχική ιδέα προέκυψε μια ευρεία συλλογή μοντέλων, όπως τα Explorer, Milgauss, GMT-Master, Submariner, Cosmograph Daytona και Yacht-Master. Κάθε μοντέλο εξελίχθηκε ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες: μεγαλύτερη αντοχή στην πίεση και στα μαγνητικά πεδία, περιστρεφόμενες στεφάνες με διαβαθμίσεις, λειτουργία χρονογράφου και δεύτερη ζώνη ώρας, μεταξύ άλλων. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα ρολόγια καθιερώθηκαν ως σημεία αναφοράς στους τομείς τους, ενώ πολλά από αυτά αναγνωρίζονται πλέον ως εμβληματικά δείγματα σχεδιασμού στην ωρολογοποιία.

First Oyster 1926

Μια κληρονομιά που συνεχίζεται από εξαιρετικές προσωπικότητες

«Απόδειξη μέσα από τη δοκιμασία»: αυτή ήταν η φιλοσοφία του Hans Wilsdorf, ο οποίος πίστευε ότι η πραγματική αριστεία πρέπει να αποδεικνύεται σε πραγματικές συνθήκες.

Η φιλοσοφία αυτή εκφράστηκε για πρώτη φορά με εμφατικό τρόπο το 1927, όταν η Βρετανίδα κολυμβήτρια Mercedes Gleitze διέσχισε τη Μάγχη φορώντας ένα Oyster, αποδεικνύοντας την αδιάβροχη αξιοπιστία του ρολογιού και εγκαινιάζοντας τη διαχρονική σχέση της Rolex με ξεχωριστές προσωπικότητες.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, το Oyster δοκιμάστηκε σε μερικά από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα στον κόσμο, φορεμένο από εξερευνητές, επιστήμονες και ανθρώπους της περιπέτειας. Αυτές οι εμπειρίες πραγματικών συνθηκών επέτρεψαν στη Rolex όχι μόνο να ενσωματώσει νέες τεχνολογίες και να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις των ρολογιών της, αλλά και να δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό με τους πρωτοπόρους που ξεπερνούν όρια, διευρύνουν τη γνώση και αφήνουν το αποτύπωμά τους στον κόσμο.

Αυτή η κληρονομιά συνεχίζει να διαμορφώνει τις δεσμεύσεις της Rolex. Η επιδίωξη της αριστείας, η αγάπη για την πρόκληση και η διαρκής υπέρβαση ορίων εκφράζονται μέσα από τα αθλήματα που υποστηρίζει η Rolex, μέσα από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές του κόσμου και μέσα από τις επόμενες γενιές. Οι ίδιες αρχές καθοδηγούν επίσης τις συνεργασίες της μάρκας με κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθώς και τη στήριξή της προς εξερευνητές, επιστήμονες και περιβαλλοντικούς φορείς που εργάζονται για την καλύτερη κατανόηση και προστασία του φυσικού κόσμου. Όλοι μαζί συνεχίζουν να μεταφέρουν το πνεύμα του Oyster, εμπνέοντας νέα επιτεύγματα.

Yannick Nézet-Séguin

Επετειακή έκδοση

Φέτος, η Rolex επέλεξε το Oyster Perpetual – το εμβληματικό μοντέλο της Rolex – ως σύμβολο του εορτασμού των 100 χρόνων του Oyster. Συνδέοντας τα επιτεύγματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, μια επετειακή έκδοση προστίθεται στη συλλογή.

Το Oyster Perpetual 41 παρουσιάζεται σε έκδοση κίτρινου χρυσού με ατσάλι, συνδυάζοντας στεφάνη και κορώνα από κίτρινο χρυσό με κάσα και μπρασελέ από Oystersteel. Τα χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης παραπέμπουν στα πρώτα Rolex Oyster.

Αρκετές σχεδιαστικές λεπτομέρειες παραπέμπουν άμεσα στην εκατονταετηρίδα του Oyster: ο αριθμός 100 χαραγμένος στην κορώνα και στο καντράν, η ένδειξη «100 years» στη θέση του «Swiss Made» στις 6 η ώρα. Στο καντράν με απόχρωση σχιστόλιθου, το όνομα «Rolex» αποδίδεται στην εμβληματική πράσινη απόχρωση της μάρκας.

Το Oyster Perpetual 41 αποτελεί επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυστηρότερης πιστοποίησης Superlative Chronometer που εφαρμόζεται από το 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της Rolex στην αριστεία.

Superlative control

Νέα πιστοποίηση Superlative Chronometer

Το 2026, η Rolex επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της προς τους κατόχους των ρολογιών της ενισχύοντας την πιστοποίηση Superlative Chronometer. Τρία νέα επιπλέον κριτήρια δοκιμών – αντοχή στα μαγνητικά πεδία, αξιοπιστία και βιωσιμότητα – εφαρμόζονται πλέον κατά τα στάδια σχεδιασμού και κατασκευής κάθε ρολογιού.

Τα νέα αυτά κριτήρια συμπληρώνουν εκείνα που θεσπίστηκαν όταν η πιστοποίηση επαναπροσδιορίστηκε το 2015 και αφορούν την ακρίβεια, τη στεγανότητα, το αυτόματο κούρδισμα και την αυτονομία λειτουργίας, τα οποία επικυρώνονται μέσω δοκιμών στο τελικό ρολόι.

Η πιστοποίηση Superlative Chronometer ελέγχεται αυστηρά από διεθνώς αναγνωρισμένους και ανεξάρτητους ελβετικούς οργανισμούς. Η χαρακτηριστική πράσινη σφραγίδα, εγγυάται εξαιρετική απόδοση στον καρπό για κάθε ρολόι Rolex.

Σχετικά με τη ROLEX: μια ασυναγώνιστη φήμη για ποιότητα και τεχνογνωσία

Η Rolex είναι μια καθετοποιημένη και ανεξάρτητη ελβετική ωρολογοποιία. Με έδρα τη Γενεύη, η μάρκα αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την τεχνογνωσία της και την ποιότητα των προϊόντων της – σύμβολα αριστείας, κομψότητας και κύρους.

Οι μηχανισμοί των Oyster Perpetual και Perpetual ρολογιών της πιστοποιούνται και δοκιμάζονται εσωτερικά ως προς την ακρίβεια, την απόδοση και την αξιοπιστία τους. Η πιστοποίηση Superlative Chronometer, που συμβολίζεται από την πράσινη σφραγίδα, επιβεβαιώνει ότι κάθε ρολόι έχει περάσει με επιτυχία δοκιμές που πραγματοποιούνται από τη Rolex στα δικά της εργαστήρια, σύμφωνα με τα δικά της κριτήρια. Οι δοκιμές αυτές επικυρώνονται περιοδικά από ανεξάρτητους εξωτερικούς οργανισμούς.

Η λέξη «SUPERLATIVE» – χαραγμένη σε κάθε Oyster – εκφράζει τη φιλοσοφία και τις αξίες της Rolex. Ενσαρκώνει την έννοια της διαρκούς αριστείας που ενέπνευσε ο ιδρυτής της μάρκας, Hans Wilsdorf, και η οποία συνεχίζει να καθοδηγεί την εταιρεία σε κάθε της δραστηριότητα.

Rolex green seal

Αυτή η φιλοσοφία οδήγησε τη Rolex να πρωτοπορήσει στην εξέλιξη του ρολογιού χειρός και σε σημαντικές καινοτομίες στην ωρολογοποιία, όπως το Oyster, το πρώτο στεγανό ρολόι χειρός της μάρκας που παρουσιάστηκε το 1926, καθώς και ο αυτόματος μηχανισμός κουρδίσματος Perpetual rotor, που εφευρέθηκε το 1931.

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, η Rolex έχει κατοχυρώσει περισσότερες από 700 πατέντες. Στις τέσσερις εγκαταστάσεις της στην Ελβετία, η μάρκα σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει την πλειονότητα των εξαρτημάτων των ρολογιών της. Μια πέμπτη εγκατάσταση, επίσης στην Ελβετία, βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να λειτουργήσει το 2029.

Η Rolex πραγματοποιεί εσωτερικά όλες τις διαδικασίες παραγωγής, από τη χύτευση των κραμάτων χρυσού έως τη μηχανουργική επεξεργασία, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση και το φινίρισμα του μηχανισμού, της κάσας, του καντράν και του μπρασελέ. Παράλληλα, η μάρκα δραστηριοποιείται ενεργά στην υποστήριξη των τεχνών και του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εξερεύνησης, καθώς και όσων αναπτύσσουν λύσεις για την προστασία του πλανήτη.