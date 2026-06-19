Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος τεχνικός έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αθήνα και τις επόμενες ώρες θα γίνει η κρίσιμη συνάντηση με την πλευρά της πράσινης ΚΑΕ.

Η έλευση του 66χρονου προπονητή στην Αθήνα συνιστά από μόνη της ένα πολύ θετικό σημάδι και φαίνεται πως είναι κοντά η επιστροφή του μετά από 14 χρόνια στην ομάδα που οδήγησε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας πέντε φορές.

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το θέμα θα κλείσει το πολύ μέχρι το Σάββατο για τον Παναθηναϊκό. Από πλευράς «πράσινων» τηρείται σιγή ιχθύος, ωστόσο υπάρχει δεδομένα συγκρατημένη αισιοδοξία πως ο «Ζοτς» θα διαδεχτεί τον Εργκίν Αταμάν στον πάγκο.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία, η συζήτηση θα μπει και σε θέματα σχεδιασμού, από τον καταρτισμό του σταφ, μέχρι και τις προσθαφαιρέσεις που θα γίνουν στο ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν.

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