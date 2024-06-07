Αξιολόγηση της CIA που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πιθανότατα θα αποφύγει να καθορίσει με «σαφείς όρους» μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα παρά την πίεση των ΗΠΑ για τερματισμό της σύγκρουσης, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο CNN.



Ο Νετανιάχου «πιθανώς πιστεύει ότι μπορεί να διατηρήσει την υποστήριξη των αρχηγών ασφαλείας του και να αποτρέψει τις αποστασίες» από τη δεξιά πτέρυγα του συνασπισμού του, συζητώντας το μέλλον της Γάζας με «ασαφείς όρους», αναφέρει η έκθεση της 3ης Ιουνίου της CIA, που επικαλείται το CNN.

Η αξιολόγηση, η οποία αναφέρεται για πρώτη φορά, αντιπροσωπεύει μια από τις πιο ενημερωμένες εκτιμήσεις πληροφοριών σχετικά με τη νοοτροπία του Νετανιάχου που έχει κυκλοφορήσει μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων των ΗΠΑ, συνεχίζει το δημοσίευμα.

Έρχεται εν μέσω μιας σαφής αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μπάιντεν βλέπει το Ισραήλ: λιγότερο ως έμπιστο εταίρο και περισσότερο ως μια απρόβλεπτη ξένη κυβέρνηση για την οποία πρέπει να εκπονηθούν αναλύσεις προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων.

Η έκθεση υπογραμμίζει πώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αψηφά την πίεση από μέλη της κυβέρνησής του και την κυβέρνηση Μπάιντεν να ορίσει ένα «τελικό σχέδιο διακυβέρνησης» για τη Γάζα και προειδοποιεί ότι ισχύει η δημόσια δήλωση του Νετανιάχου ότι «θα ασχοληθεί σοβαρά με τη μεταπολεμική περίοδο μόνο αφού έχουν επιλυθεί ζητήματα ασφαλείας, που μπορεί να χρειαστούν μήνες».

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, τα ζητήματα ασφαλείας αφορούν στην ολοκλήρωση «μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων» καθώς και στην εξάλειψη του στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ.

Ο Ντέιφ είναι ο διοικητής των Ταξιαρχιών Κασάμ και, ως ανώτερος διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, πιστεύεται ότι συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Η έκθεση αποκαλύπτεται τη στιγμή που ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή της CIA, Μπιλ Μπερνς, συναντώνται με τους διαμεσολαβητές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σε μια ιδιαίτερα τεταμένη στιγμή των διαπραγματεύσεων.

Η ένταση στη σχέση Μπάιντεν και Νετανιάχου αυξάνεται καθώς ο αριθμός των νεκρών αμάχων στη Γάζα έχει αυξηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκεί ολοένα και περισσότερο κριτική στον Νετανιάχου δημόσια.

«Η κύρια διαφωνία μου με τον Νετανιάχου έγκειται στο τι θα συμβεί μετά το τέλος του πολέμου στη Γάζα» είπε ο Μπάιντεν στο TIME. «Σε τι θα επιστρέψει; Επιστρέφουν οι ισραηλινές δυνάμεις;»



Πηγή: skai.gr

