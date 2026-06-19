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Αφήνει τον Πούσιτς ο ΠΑΟΚ, καθώς έχει στραφεί στη λύση του Αλεσάντρο Λίσι

Τις τελευταίες ήμερες υπήρξε αλλαγή πλεύσης και οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλονίκης φαίνεται να έχουν εντατικοποιήσει τις επαφές με τον Ιταλό κόουτς

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Πούσιτς

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του διαζυγίου με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες που φτάνουν δεν είναι υπέρ της επιλογής του Πούσιτς.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» φαίνεται να έχει αφήσει την περίπτωση του και να έχει στραφεί σε μια άλλη επιλογή για τον πάγκο του, το Ιταλό Αλεσάντρο Λίσι.

Ακόμη δεν μπορεί να γίνει ακριβή εκτίμηση για το πότε θα τελειώσει το θέμα προπονητή στην ομάδα όμως υπάρχει ο χρόνος που πιέζει και μια αισιοδοξία ότι θα υπάρχουν εξελίξεις οριστικές σύντομα.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου
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