Υπέγραψε στον ΟΦΗ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης

Στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του υπέγραψε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε σήμερα (19/6) την απόκτηση του 33χρουν διεθνή μέσου, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο, με την ομάδα της Κρήτης.

«Ο “πολυτροπαιούχος” κι Ευρωπαίος, Ανδρέας Μπουχαλάκης στον ΟΦΗ,» τονίζει στη σχετική ανακοίνωσή της η ομάδα του Ηρακλείου. Ο τελευταίος σταθμός του Ανδρέα Μπουχαλάκη ήταν ο Παναιτωλικός, ενώ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στον Ολυμπιακό κατακτώντας έξι πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα Ελλάδας. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ έχει αγωνιστεί επίσης εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, στην Κόνιασπορ και στη Χέρτα.

Στην ανακοίνωση του ΟΦΗ αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Με καταγωγή από την Κρήτη, ο έμπειρος μέσος, με μεγάλη εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (61 συμμετοχές σε Champions League & Europa League), γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Εργοτέλη.

Το 2013 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, με τον οποίο στέφθηκε έξι φορές πρωταθλητής και δύο φορές κυπελλούχος Ελλάδας, συμμετέχοντας σε συνολικά 226 αγώνες εγχώριων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τα χρώματα της Nottingham Forest (25 συμμετοχές), στην Τουρκία με την Konyaspor (12 συμμετοχές) και στη Γερμανία με τη Hertha (37 συμμετοχές).

Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναιτωλικού, με τον οποίο κατέγραψε 34 συμμετοχές.

Μετρά 47 εμφανίσεις με την Εθνική Ανδρών, ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ανδρέα, καλώς ήρθες ξανά στην Κρήτη! Καλώς ήρθες στο σπίτι σου και στην οικογένεια του ΟΦΗ!».

Πηγή: skai.gr

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