«Νόμοι της Καρδιάς»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς

Η νέα ξένη σειρά «Νόμοι της Καρδιάς» έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 14.45 και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται, οι βεβαιότητες καταρρέουν και τα συναισθήματα γίνονται η κινητήριος δύναμη των εξελίξεων.

Στο επίκεντρο της ιστορίας, βρίσκεται η επιτυχημένη νομικός Τσολπάν Τζεβχέρ και οι δύο κόρες της, Αζρά και Σανέμ, οι οποίες εργάζονται επίσης ως δικηγόροι και αναλαμβάνουν υποθέσεις διαζυγίων γνωστών, πλούσιων και ισχυρών ζευγαριών, με επιρροή στην κοινωνική και δημόσια ζωή της Κωνσταντινούπολης. Αντίθετα, η τρίτη κόρη, η ευαίσθητη και ρομαντική Γκιουνές, κινείται σε διαφορετικούς ρυθμούς και δεν έχει καμία σχέση με τη νομική.

Όταν έρχεται για την Τσολπάν η ώρα της συνταξιοδότησης, το σχέδιο είναι να αναλάβει το γραφείο η Αζρά. Όμως, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά: μετά από έναν έντονο καυγά με τη μητέρα της, η Αζρά αποφασίζει να αποχωρήσει από το γραφείο και να δουλέψει για τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή τους. Ταυτόχρονα, το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειας έρχεται να απειλήσει το μέλλον της... Ο εξαφανισμένος, εδώ και 25 χρόνια, πατέρας τους επιστρέφει ξαφνικά, με σκοπό να διεκδικήσει ό,τι άφησε πίσω του.

Κι ενώ η οικογένεια Τζεβχέρ παλεύει απεγνωσμένα να κρατήσει τις ισορροπίες της, η Αζρά δέχεται άλλο ένα βαρύ πλήγμα: ο σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών τους, την απατά. Αναγκασμένη να αντιμετωπίσει τους φόβους που απέφευγε όλη της τη ζωή, η ηρωίδα παίρνει μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα για την οικογένεια. Όμως, ένας επισκέπτης – έκπληξη από το παρελθόν θα την δυσκολέψει να στηρίξει αυτή την απόφασή της.

Με υψηλή παραγωγή, δυνατές ερμηνείες και μια ιστορία που αγγίζει διαχρονικά και επίκαιρα ζητήματα, οι «Νόμοι της Καρδιάς» έρχονται να φωτίσουν τις πιο σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και συναισθημάτων.

Οι πρωταγωνιστές

Τσολπάν Τζεβχέρ (Sumru Yavrucuk)

Η Τσολπάν είναι μία από τις πιο διάσημες δικηγόρους διαζυγίων της Κωνσταντινούπολης και διευθύνει το δικό της δικηγορικό γραφείο, το οποίο κληρονόμησε από τον πεθερό της. Αναγκασμένη να μεγαλώσει μόνη τις τρεις κόρες της, μετά το διαζύγιο από τον άπιστο σύζυγό της, η Τσολπάν έγινε μια πραγματική «σιδηρά κυρία». Εργάζεται ακούραστα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να εξασφαλίσει τη συνεχή επιτυχία της εταιρίας της και να παρέχει κάθε δυνατή ευκαιρία στις κόρες της.

Αζρά Γκιουνάι (Gökçe Bahadır)

Η Αζρά Γκιουνάι είναι δικηγόρος σε ένα από τα κορυφαία δικηγορικά γραφεία της Κωνσταντινούπολης, που ειδικεύεται σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και διαζύγια. Ο πατέρας της, ο Φαρούκ, εγκατέλειψε την οικογένεια πριν από 25 χρόνια για να ζήσει με την ερωμένη του και αργότερα έμαθε ότι έφυγε από τη ζωή. Το γεγονός αυτό συγκλόνισε την Αζρά. Παρά το τραύμα που βίωσε και τις δεκάδες υποθέσεις διαζυγίων που έχουν περάσει από τα χέρια της, κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Αζρά παραμένει βαθιά αφοσιωμένη στην οικογένεια και τον γάμο. Παντρεμένη με τον Σεργκέν εδώ και 15 χρόνια, μητέρα τριών παιδιών, επιτυχημένη επαγγελματίας, η Αζρά φαίνεται να τα έχει όλα. Ωστόσο, φαντάσματα από το παρελθόν της θα εμφανιστούν ξανά και θα την αναγκάσουν να αναθεωρήσει όλα όσα θεωρούσε δεδομένα.

Σανέμ (Gökçe Eyüboğlu)

Η Σανέμ είναι κι αυτή δικηγόρος και εργάζεται στο ίδιο γραφείο με τη μητέρα και τη μεγαλύτερη αδελφή της, την Αζρά. Κάπου εκεί τελειώνουν οι ομοιότητες που έχει με την Αζρά, αφού η Σανέμ είναι όλα όσα δεν είναι εκείνη: αυθόρμητη και απερίσκεπτη, κυνηγά τις απολαύσεις και ζει τη ζωή στο έπακρο, όπως ακριβώς έκανε και στα 20 της. Είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, μια γυναίκα έξυπνη και δυναμική. Όμως όταν το πάρτι τελειώνει, η Σανέμ μένει πάντα μόνη.

Γκιουνές (Tülin Ece)

Η Γκιουνές είναι η μικρότερη αδελφή της Αζρά και της Σανέμ. Σε αντίθεση με τις αδελφές της, η Γκιουνές δεν ακολούθησε τα βήματά τους στη δικηγορία, αλλά εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο για να ανοίξει ένα μικρό καφέ. Έχοντας γνωρίσει ελάχιστα τον πατέρα της και έχοντας ζήσει από πρώτο χέρι τις άσχημες συνέπειες του διαζυγίου στην οικογένειά της, υποσχέθηκε στον εαυτό της να διατηρήσει την αθωότητα και την αισιοδοξία της όσο περισσότερο μπορεί. Ο φίλος της θέλει να πάει τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο, όμως η Γκιουνές δεν είναι ακόμα σίγουρη για το τι θέλει στη ζωή.

Γιλντιρίμ Σαχίν (Yigit Kirazci)

Ο Γιλντιρίμ σπούδασε Νομική μαζί με την Αζρά και τον τωρινό σύζυγό της, τον Σεργκέν, και έγινε κι αυτός ένας επιτυχημένος δικηγόρος. Στα φοιτητικά τους χρόνια είχε πολλές επιτυχίες με τις γυναίκες και γι αυτό η Αζρά, αν και ερωτευμένη μαζί του τότε, πίστεψε ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να τον εμπιστευτεί πλήρως και να χτίσει μαζί του κάτι μόνιμο. Από τότε, παραμένουν μόνο φίλοι και συνάδελφοι. Μετά το δικό του επώδυνο διαζύγιο, ο Γιλντιρίμ συνειδητοποίησε ότι κανένας γάμος δεν καταστρέφεται μέσα σε μια στιγμή, αλλά αντίθετα διαβρώνεται σιγά σιγά και αμετάκλητα λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μέσα σε ένα ζευγάρι. Σήμερα, ο Γιλντιρίμ είναι η ήρεμη δύναμη που κρατά την Αζρά σε ισορροπία μέσα στο χάος της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.



Σεργκέν Γκιουνάι (Sarp Akkaya)

Ο Σεργκέν και η Αζρά γνωρίστηκαν στη νομική σχολή πριν από πολλά χρόνια. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων, ειδικεύτηκαν και οι δύο στο οικογενειακό δίκαιο. Οι δυο τους είναι το «ιδανικό ζευγάρι» για όσους τους γνωρίζουν. Επιτυχημένη καριέρα, δεμένη οικογένεια, τέλεια σχέση με τη γυναίκα του. Κάτω από την επιφάνεια όμως, κρύβεται μια δεύτερη ζωή που ο Σεργκέν δεν θα καταφέρει να κρατήσει μυστική για πολύ. Όταν όλα αποκαλυφθούν, οι επιλογές του και η αναποφασιστικότητα που τον βασανίζει θα απειλήσουν όλα όσα έχτισε μαζί με την Αζρά…

Πρωταγωνιστούν: Gökçe Bahadır (Αζρά Γκιουνάι), Gökçe Eyüboğlu (Σανέμ Τζεβχέρ), Tülin Ece (Γκιουνές Τζεβχέρ), Sumru Yavrucuk (Τσολπάν Τζεβχέρ), Yigit Kirazci (Γιλντιρίμ Σαχίν), Sarp Akkaya (Σεργκέν Γκιουνάι) κ.ά.



ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Πρεμιέρα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 14.45, Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα, στον ΣΚΑΪ

#NomoiTisKardias

#SkaitvGR



Πηγή: skai.gr

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