Τουλάχιστον εννέα στελέχη των υπηρεσιών του ΟΗΕ από την Υεμένη συνελήφθησαν από τους αντάρτες Χούθι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, δήλωσαν οι Αρχές την Παρασκευή, σύμφωνα με το Associated Press (AP). Το πρακτορείο ειδήσεων προσθέτει ότι και άλλοι που εργάζονται σε ομάδες βοήθειας είναι επίσης πιθανό να έχουν συλληφθεί.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο AP υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να ενημερώσουν τους δημοσιογράφους, επιβεβαίωσαν τις συλλήψεις των στελεχών του ΟΗΕ.

Σε αυτούς που κρατούνται περιλαμβάνονται υπάλληλοι της υπηρεσίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του αναπτυξιακού της προγράμματος, του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και ένας που εργάζεται για το γραφείο του ειδικού απεσταλμένου του, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Η σύζυγος ενός από τους κρατούμενους κρατείται επίσης.

Σύμφωνα με την έκθεση του AP, η οργάνωση Mayyun για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία ταυτοποίησε ομοίως τους κρατούμενους του προσωπικού του ΟΗΕ, κατονόμασε άλλες ομάδες αρωγής των οποίων οι υπάλληλοι κρατήθηκαν από τους Χούθι σε τέσσερις επαρχίες. Οι οργανώσεις αυτές δεν γνώριζαν αρχικά για τις συλλήψεις.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την επικίνδυνη κλιμάκωση, η οποία συνιστά παραβίαση των προνομίων και ασυλιών των υπαλλήλων των Ηνωμένων Εθνών που τους παρέχει το διεθνές δίκαιο, και θεωρούμε ότι πρόκειται για καταπιεστικές, ολοκληρωτικές, εκβιαστικές πρακτικές για την απόκτηση πολιτικών και οικονομικών κερδών», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Ακτιβιστές, δικηγόροι και άλλοι ξεκίνησαν επίσης μια ανοικτή διαδικτυακή εκστρατεία, καλώντας τους Χούθι να απελευθερώσουν αμέσως τους κρατούμενους, διότι αν δεν το κάνουν, «συμβάλλει στην απομόνωση της χώρας από τον κόσμο».

Το AP σημειώνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε τις συλλήψεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, αυτό συμβαίνει καθώς οι Χούθι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ύπαρξη ρευστότητας για τη στήριξη της οικονομίας στις περιοχές που κατέχουν – κάτι που σηματοδοτείται από την κίνησή τους να εισαγάγουν ένα νέο νόμισμα, το ριάλ.

Η εξόριστη κυβέρνηση της Υεμένης στο Άντεν και άλλες χώρες επέκριναν την κίνηση αυτή ως στροφή των Χούθι στην παραχάραξη. Οι αρχές του Άντεν απαίτησαν επίσης από όλες τις τράπεζες να μεταφέρουν την έδρα τους εκεί.

