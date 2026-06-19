Subaru Uncharted: Το ηλεκτρικό C-SUV που τιμά την ιαπωνική παράδοση

Η Subaru μπαίνει δυναμικά στην επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης με το Uncharted, ένα ολοκαίνουργιο C-SUV που κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ιαπωνία. Το νέο μοντέλο, προϊόν στρατηγικής συνεργασίας με την Toyota, διατηρεί αναλλοίωτο τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα της μάρκας, ενώ συνοδεύεται από την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.

Τεχνολογία αιχμής και φόρτιση

Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα e-SGP, το Uncharted διακρίνεται για το χαμηλό κέντρο βάρους και την εξαιρετική στρεπτική ακαμψία του. Μεγάλο του πλεονέκτημα αποτελεί ο ενσωματωμένος φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος AC 22 kW, ο οποίος ανήκει στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Σε ταχυφορτιστή DC (έως 150 kW), η μπαταρία αναπληρώνει από το 10% στο 80% σε μόλις 28 λεπτά. Στο εσωτερικό δεσπόζει η οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών, ενώ η ασφάλεια είναι κορυφαία, με 5 αστέρια στο Euro NCAP, 8 αερόσακους και την πλήρη σουίτα Subaru Safety Sense.

Εκτός δρόμου ικανότητες

Με απόσταση 21 εκατοστών από το έδαφος, το Uncharted τιμά την off-road παράδοση της Subaru. Εξοπλίζεται με το σύστημα X-MODE και τη λειτουργία Grip Control (cruise control για ταχύτητες 2-10 χλμ./ώρα σε δύσκολα εδάφη), καθώς και το Multi-Terrain Monitor που προβάλλει στην οθόνη το έδαφος γύρω και κάτω από τους τροχούς.

Εκδόσεις και τιμές

Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στην ελληνική αγορά σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού:

2E-XCITE (Κίνηση εμπρός): Ισχύς 167 hp, μπαταρία LFP 57,7 kWh, αυτονομία 451 χλμ. (WLTP). Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4''. Διαθέτει ζάντες 18", οθόνη 14", θερμαινόμενα καθίσματα και αντλία θερμότητας και κοστίζει 37.360 €

2E-XCITE+ (Κίνηση εμπρός): Ισχύς 224 hp, μπαταρία Ιόντων Λιθίου 77,0 kWh, αυτονομία 592 χλμ. (WLTP). Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,3'' και τιμή 40.970 €

4E-XPERIENCE (Τετρακίνητη): Ισχύς 343 hp, μπαταρία Ιόντων Λιθίου 77,0 kWh, αυτονομία 495 χλμ. (WLTP). Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,0'', με τιμή 45.950 €

4E-XPERIENCE+ (Τετρακίνηση): Ισχύς 343 hp, μπαταρία Ιόντων Λιθίου 77,0 kWh, αυτονομία 490 χλμ. (WLTP). Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5,0''. Περιλαμβάνει επιπλέον ζάντες 20", πανοραμική οροφή, ηχοσύστημα Harman/Kardon, δερμάτινα καθίσματα και κάμερα 360° και κοστίζει 47.750 €

Στις τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση. Οι παραδόσεις των πρώτων αυτοκινήτων στην Ελλάδα αναμένεται να αρχίσουν σε περίπου έναν μήνα.

Πηγή: skai.gr

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