Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών στην Ελβετία, ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Όπως ανακοίνωσε Αμερικανός αξιωματούχος και μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters, Ισραήλ και Χεζμπολάχ κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία στον Λίβανο, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του μνημονίου κατανόησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ.

Την εκεχειρία ανακοίνωσαν επισήμως και οι IDF, αναφέροντας ότι επιτεύχθηκε εκεχειρία με τη Χεζμπολάχ, επισημαίνοντας, ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση, θα απαντήσουν.

Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 μ.μ. τοπική ώρα. «Μόλις ενημερωθήκαμε για την εκεχειρία, την εφαρμόσαμε από την πλευρά μας», ανέφεραν οι δύο πηγές της Χεζμπολάχ στο Reuters.

Τις προηγούμενες ώρες, είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο. Η αμερικανική διοίκηση ενημέρωσε και επισήμως το Ιράν ότι το Ισραήλ θα διακόψει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο, προκειμένου να εκπληρωθεί ένας από τους βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης, το οποίο υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν στις Βερσαλλίες.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς και την προσωρινή αναστολή των συνομιλιών, οι οποίες θα ξεκινούσαν σήμερα Παρασκευή στη Γενεύη.

Τόσο το Ιράν, όσο και οι Φρουροί της Επανάστασης, κατέστησαν σαφές ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ και απείλησαν να κλείσουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να προβούν σε αντίποινα κατά του Ισραήλ.

Μπροστά στον κίνδυνο να κλείσει εκ νέου το Ορμούζ και να καταρρεύσει η συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το μνημόνιο κατανόησης, η Ουάσινγκτον και προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, πίεσαν το Ισραήλ και πέτυχαν να επέλθει συμφωνία με τη Χεζμπολάχ για κατάπαυση πυρός.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις, το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είναι σε ισχύ και σύντομα αναμένεται να οριστεί ο πρώτος γύρος της δια ζώσης διαπραγμάτευσης.

Πηγή: skai.gr

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