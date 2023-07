Στην ηγεσία του Forza Italia ο Αντόνιο Ταγιάνι – Διαδέχθηκε τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι ο υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι εξελέγη σήμερα Σάββατο αρχηγός του Forza Italia, του συντηρητικού κόμματος που ίδρυσε πριν από 29 χρόνια ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πολιτικός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα.

Ο 69χρονος Ταγιάνι, ο οποίος εξελέγη ομόφωνα από το εθνικό συμβούλιο του κόμματος, είναι αντιμέτωπος με ένα δύσκολο έργο, αφού θα πρέπει να επανεξετάσει την τύχη ενός κόμματος του οποίου η λαϊκή στήριξη φθίνει εδώ και χρόνια, ακόμη και πριν από τον θάνατο του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ο Ταγιάνι έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός της Ιταλίας υπηρετώντας ως Ευρωπαίος Επίτροπος στις Βρυξέλλες και ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν διαθέτει το χάρισμα του προκατόχου του και δεν θεωρείται από τους δημοφιλείς πολιτικούς της χώρας του.

.@forza_italia non avrebbe mai potuto avere un altro Presidente dopo Silvio Berlusconi. Sarà per me un onore guidare il partito come Segretario Nazionale. Tutti insieme lavoreremo per continuare ad essere la pietra angolare della politica italiana, la dimora dei moderati. pic.twitter.com/9VsnQ8DO9P