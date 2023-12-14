Λογαριασμός
ΕΚΤ: Αμετάβλητα αναμένεται να αφήσει τα επιτόκια του ευρώ στη σημερινή της συνεδρίαση

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις δηλώσεις Λαγκάρντ και ειδικότερα αν θα δοθεί σήμα για το χρόνο έναρξης των μειώσεων επιτοκίων το 2024

ΕΚΤ

Αμετάβλητα αναμένεται να αφήσει τα επιτόκια του ευρώ στη σημερινή της συνεδρίαση η ΕΚΤ με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις δηλώσεις Λαγκάρντ και ειδικότερα αν θα δοθεί σήμα για το χρόνο έναρξης των μειώσεων επιτοκίων το 2024.

Αμετάβλητα άφησε χθες τα επιτόκια και η fed με τον Τζερόμ Παουελ να βάζει τις μειώσεις επιτοκίων στο τραπέζι χωρίς όμως να αποκλείει και ενδεχόμενη αύξηση τους ενώ πριν από λίγο και η κεντρική τράπεζα της ελβετιας άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

