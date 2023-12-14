ΕΚΤ: Αμετάβλητα αναμένεται να αφήσει τα επιτόκια του ευρώ στη σημερινή της συνεδρίαση

Αμετάβλητα αναμένεται να αφήσει τα επιτόκια του ευρώ στη σημερινή της συνεδρίαση η ΕΚΤ με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις δηλώσεις Λαγκάρντ και ειδικότερα αν θα δοθεί σήμα για το χρόνο έναρξης των μειώσεων επιτοκίων το 2024.

Αμετάβλητα άφησε χθες τα επιτόκια και η fed με τον Τζερόμ Παουελ να βάζει τις μειώσεις επιτοκίων στο τραπέζι χωρίς όμως να αποκλείει και ενδεχόμενη αύξηση τους ενώ πριν από λίγο και η κεντρική τράπεζα της ελβετιας άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.