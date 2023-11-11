Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά απόψε το βράδυ στη Λιόν, όταν μια ομάδα ακροδεξιών επιχείρησε να μπει δια της βίας σε μια εκδήλωση για την Παλαιστίνη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και με αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας από τους δράστες συνελήφθη, ανέφερε η περιφέρεια, «καταδικάζοντας σθεναρά τις βιαιοπραγίες».

Γύρω στις 20.00, τοπική ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστικά οχήματα είχαν αναπτυχθεί γύρω από τον χώρο που μπήκε στο στόχαστρο, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρών στο σημείο.

Ο Κριστόφ Ομπερλέν, ένας χειρουργός που έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη Γάζα και είχε μόλις παρουσιάσει τα δύο τελευταία βιβλία του, είπε ότι κάποιοι «χτυπούσαν με λοστούς» για να ανοίξουν την πόρτα της αίθουσας όπου διεξαγόταν η εκδήλωση, αλλά δεν κατάφεραν να μπουν μέσα. Πολλοί από τους συμμετέχοντες είπαν ότι η αίθουσα, χωρητικότητας 120 ατόμων, ήταν γεμάτη. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά. Σύμφωνα με τους μάρτυρες, έσπασε ένα τζάμι.

Ο Ζερόμ Φαϊνέρ, ο πρόεδρος της «Συλλογικότητας Παλαιστίνη 69», που διοργάνωνε την εκδήλωση, είπε ότι οι δράστες ήταν ακροδεξιοί που επιτέθηκαν με «σιδηρολοστούς» και «γυάλινα μπουκάλια».

«Πιαστήκαμε σε φάκα. Βάλαμε πολλά πράγματα για να αμπαρώσουμε την πόρτα», περιέγραψε, εμφανώς αγχωμένη, μια γυναίκα.

Περίπου 1.200 άνθρωποι διαδήλωσαν το απόγευμα στη Λιόν εναντίον της ακροδεξιάς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα μιας συλλογικότητας που στηρίζεται κυρίως από την Ανυπότακτη Γαλλία (ριζοσπαστική αριστερά) και αντιφασιστικά κινήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

