Ιταλία: Ξαναρχίζουν οι μεταφορές μεταναστών στην Αλβανία;

Το «μπρα ντε φερ» της ιταλικής, συντηρητικής κυβέρνησης με τους δικαστές, συνεχίζεται. Η κυβέρνηση της Τυνησίας Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται να δώσει και πάλι «πράσινο φως» στην μεταφορά μεταναστών στα δυο κλειστά κέντρα που η Ιταλία δημιούργησε στην βόρεια Αλβανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, από αύριο το πλοίο Libra του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού θα κατευθυνθεί νότια της Λαμπεντούζαόπου θα αρχίσει να περισυλλέγει μετανάστες που ταξιδεύουν με πλεούμενα και προσπαθούν να φτάσουν στην Σικελία και στην Καλαβρία. Η όλη επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε διεθνή χωρικά ύδατα. Όσοι άνθρωποι κριθεί ότι δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ότι προέρχονται από «ασφαλείς χώρες» θα μπορούν να μεταφερθούν στην Αλβανία στα κλειστά κέντρα του Γκιαντέρτ και του Σενγκίν.



Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την φορά οι ιταλικές αρχές θα δώσουν προτεραιότητα, κυρίως, σε μετανάστες που προέρχονται από την Τυνησία λόγω του ότι με την χώρα αυτή έχουν υπογραφεί συμφωνίες για επαναπατρισμούς, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται.

Δύσκολα οι δικαστικοί θα αλλάξουν γνώμη

Το μεγάλο ερώτημα είναι όμως ποια στάση θα τηρήσει το δικαστήριο της Ρώμης και αν αυτή την φορά θα επικυρώσει την υποχρεωτική παραμονή των αιτούντων άσυλο που θα μεταφερθούν στην βόρεια Αλβανία. Ιταλοί αναλυτές αναφέρουν ότι πολύ δύσκολα, οι δικαστικοί πρόκειται να αλλάξουν γνώμη και ότι μπορεί να εκδοθούν και πάλι αποφάσεις που θα υποχρεώνουν το πολεμικό ναυτικό και την ακτοφυλακή, να φέρει τους μετανάστες πίσω στην Ιταλία. Με στόχο, το αίτημά τους για άσυλο, να εξετασθεί με κανονική και όχι ταχεία διαδικασία, βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου.



Στο μεταξύ αίσθηση προκάλεσαν στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε το σύνολο των μέσων ενημέρωσης βάσει των οποίων το ετήσιο κόστος διαμονής καραμπινιέρων και αστυνομικών που θα εργάζονται στα δύο συγκεκριμένα κλειστά κέντρα αγγίζει σχεδόν τα εννέα εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφη συμφωνία με δυο πολυτελή ξενοδοχεία, με ιδιωτική πλαζ, σπα και πολλές άλλες ανέσεις. «Πρόκειται για ένα ακόμη σκάνδαλο, σε βάρος των πολιτών μας», δήλωσε η γραμματέας του κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος» Έλι Σλάιν. Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών δεν διέψευσε την είδηση αλλά απάντησε ότι αν τελικά δεν χρησιμοποιηθούν όλοι οι 295 αστυνομικοί και καραμπινιέροι που έχει προγραμματισθεί να σταλούν στην Αλβανία, το όλο σχετικό κόστος μπορεί να μειωθεί.

