Εκλογές ΗΠΑ: Ψήφισε η Κάμαλα Χάρις με επιστολική ψήφο

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε σήμερα ότι ψήφισε με επιστολική ψήφο κατά την εκλογική αυτή διαδικασία στην οποία αναμετράται με τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μόλις συμπλήρωσα το ψηφοδέλτιό μου», δήλωσε κατά τη διάρκεια σύντομης συζήτησης με δημοσιογράφους στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν (περιοχή των Μεγάλων Λιμνών), διευκρινίζοντας στη συνέχεια: «Το ψηφοδέλτιό μου είναι καθ' οδόν για την Καλιφόρνια», την Πολιτεία από την οποία κατάγεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

