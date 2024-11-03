Τραμπ από Πενσυλβάνια: Δεν έπρεπε να έχω φύγει από τον Λευκό Οίκο το 2020

Πλησιάζοντας στο τέλος της ομιλίας του στην Πενσυλβάνια, ο Τραμπ, οι ψευδείς ισχυρισμοί του οποίο, σύμφωνα με το Reuters, ότι η ήττα του το 2020 ήταν αποτέλεσμα απάτης ενέπνευσαν την επίθεση των υποστηρικτών του στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ανέφερε ότι θα προτιμούσε να μην είχε παραδώσει την εξουσία.

«Είχαμε τα πιο ασφαλή σύνορα στην ιστορία της χώρας μας την ημέρα που έφυγα. Δεν έπρεπε να φύγω. Εννοώ, ειλικρινά, επειδή το κάναμε, τα καταφέραμε τόσο καλά», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεών του ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα πρέπει να ανακοινωθούν το βράδυ των εκλογών, παρά τις προειδοποιήσεις από αξιωματούχους σε πολλές πολιτείες ότι μπορεί να χρειαστούν ημέρες για να εξακριβωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Οι Δημοκρατικοί λένε ότι έχουν σχέδια, που θα τεθούν σε εφαρμογή εάν ο Τραμπ προσπαθήσει να διεκδικήσει πρόωρα τη νίκη αυτή τη φορά.

Η Χάρις είπε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι εμπιστεύεται το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ.

«Έχουμε και υποστηρίζουμε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη χώρα μας. Το ίδιο ίσχυε το 2020 - ο Τραμπ έχασε», είπε. «Και τα συστήματα που υπάρχουν για αυτές τις εκλογές το 2024 έχουν ακεραιότητα».

