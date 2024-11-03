Χούθι: Θα διατηρήσουν τον αποκλεισμό των ισραηλινών πλοίων

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν την Κυριακή ότι θα διατηρήσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό τους εναντίον ισραηλινών πλοίων ως απάντηση σε «πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών» σχετικά με ισραηλινές ναυτιλιακές εταιρείες που πωλούν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Yahya Sarea, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της ομάδας, που είναι ευθυγραμμισμένη με το Ιράν, δήλωσε σε τηλεοπτική ομιλία ότι οι Χούθι δεν θα αναγνωρίσουν καμία αλλαγή ιδιοκτησίας και προειδοποίησε για οποιαδήποτε συνεργασία με αυτές τις εταιρείες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.