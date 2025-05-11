Ιταλία: Καταζητούμενος κατάδικος νεκρός μετά από πτώση από το Ντουόμο

Ένας άνδρας καταδικασμένος για φόνο, στον οποίο είχε επιτραπεί να εργάζεται εκτός της φυλακής, έβαλε τέλος στη ζωή του σήμερα πέφτοντας από το Ντουόμο του Μιλάνου, αφού προηγουμένως είχε μαχαιρώσει έναν άλλον εργαζόμενο, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Εμανουέλε Ντε Μαρία, 35 ετών, έπεσε από ύψος «δεκάδων μέτρων» πηδώντας από τον γοτθικό καθεδρικό ναό στην πλατεία από κάτω.

Η ζώνη γύρω από το Ντουόμο είναι πολυσύχναστη αλλά δεν τραυματίστηκε κανείς από τους περαστικούς.

Ο Ντε Μαρία είχε εμφανιστεί πέρυσι στην ιταλική τηλεόραση για να περιγράψει πώς είναι η ζωή στη φυλακή. Η αστυνομία τον αναγνώρισε χάρη στα τατουάζ του ενώ στην τσέπη του βρέθηκε και μία ταυτότητα, ανέφεραν πολλές πηγές, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα Corriere della Sera.

Ο 35χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης 14 ετών για τον φόνο μίας γυναίκας το 2016. Εδώ και περίπου δύο χρόνια του είχε επιτραπεί να εργάζεται με ημιαπασχόληση σε ένα ξενοδοχείο κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου.

Η αστυνομία τον αναζητούσε από την Παρασκευή, όταν φέρεται ότι μαχαίρωσε έναν συνάδελφό του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.