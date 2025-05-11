Εμπορική συμφωνία επί της αρχής με την Κίνα ανακοίνωσε την Κυριακή ο Λευκός Οίκος, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα των τελευταίων μηνών.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι έχει σημειωθεί «ουσιαστική πρόοδος» στις συνομιλίες μεταξύ της αμερικανικής αντιπροσωπείας και του Κινέζου αντιπρόεδρου Χε Λιφένγκ στη Γενεύη για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Δείτε την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου:

Ο Μπέσεντ είπε ότι θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες αύριο Δευτέρα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ, που συμμετείχε στις συνομιλίες, είπε ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών δεν ήταν «τόσο μεγάλες όσο νομίζαμε προηγουμένως».

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι έχουμε σημειώσει ουσιαστική πρόοδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στις πολύ σημαντικές εμπορικές συνομιλίες», είπε ο Μπέσεντ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο υπουργός είπε επίσης ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόοδο των συνομιλιών και ότι θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις λεπτομέρειες τη Δευτέρα.

Στις διήμερες συνομιλίες οι δύο πλευρές συζήτησαν πώς θα αποκλιμακώσουν έναν εμπορικό πόλεμο που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Όπως μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ και ειδικότερα το CNN, κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για «διαφαινόμενη εμπορική συμφωνία» με την Κίνα, οι λεπτομέρειες της οποίας «θα κλείσουν το αμέσως επόμενο διάστημα» και ενδεχομένως να ανακοινωθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, «θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία».

Τι λέει η Κίνα

«Σημαντική πρόοδος» επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις που είχαν στη Γενεύη οι ΗΠΑ με την Κίνα, για το ακανθώδες θέμα των δασμών, ανακοίνωσε απόψε ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, στις πρώτες δηλώσεις του μετά την έναρξη των συνομιλιών το Σάββατο.

Ο υφυπουργός Εμπορίου της Κίνας Λι Τσενγκάνγκ, όταν ρωτήθηκε πότε θα γίνει αυτό, απέφυγε να δώσει μια σαφή απάντηση, λέγοντας μόνο ότι θα είναι «καλά νέα για τον κόσμο», ωστόσο «δεν είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι συμφωνήσαμε επί της ουσίας».

Ο Λι είπε επίσης ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να διατηρήσουν τακτικές επαφές, σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί αργότερα.

Ο Χε από την πλευρά του είπε ότι συμφωνήθηκε να εγκαθιδρύσουν έναν μηχανισμό διαβούλευσης για εμπορικά και οικονομικά ζητήματα και θα συνεχίσουν περαιτέρω τις συζητήσεις τους. Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του Πεκίνου ότι δε θέλει να εμπλακεί σε εμπορικό πόλεμο αλλά «αν οι ΗΠΑ επιμείνουν, η Κίνα δε θα φοβηθεί και θα πολεμήσει μέχρι τέλους»

Ο Χε επαίνεσε τις προσπάθειες που κατέβαλαν και οι δύο πλευρές, καθώς και τον «επαγγελματισμό» της αμερικανικής αντιπροσωπείας, σημειώνοντας ότι η διήμερη συνάντηση στην Ελβετία ήταν «ένα σημαντικό πρώτο βήμα» καθώς δημιούργησε «τα θεμέλια και τις προϋποθέσεις». Η Κίνα και οι ΗΠΑ έκαναν ένα σημαντικό βήμα «για την επίλυση των διαφορών μέσω ισότιμου διαλόγου και διαβούλευσης», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι είναι «αναπόφευκτο» να υπάρχουν ορισμένες διαφορές και αντιπαραθέσεις αλλά το Πεκίνο είναι έτοιμο να εργαστεί με την Ουάσινγκτον για να τις επιλύσει και να επεκτείνει τους τομείς συνεργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

