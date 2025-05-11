Ο πάπας Λέων ο ΙΔ', απευθυνόμενος νωρίτερα ο στο συγκεντρωμένο πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, υπογράμμισε με έμφαση: «Η τεράστια τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τελείωνε πριν ογδόντα χρόνια. Στο σημερινό σκηνικό του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου που έχει ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές -όπως τόσες φορές υπογράμμισε ο πάπας Φραγκίσκος- απευθύνομαι στους ισχυρούς της γης, επαναλαμβάνοντας την πάντα επίκαιρη έκκληση: "ποτέ πια πόλεμος"».

«Φέρω στην καρδιά μου τον πόνο του αγαπητού ουκρανικού λαού. Ας γίνει ό,τι είναι δυνατόν, για μια αυθεντική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, για να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και να μπορέσουν, τα παιδιά, να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Με γεμίζουν πόνο τα όσα συμβαίνουν στην Γάζα. Παύσατε άμεσα πυρ. Ας παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον εξαντλημένο άμαχο πληθυσμό και ας απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι», πρόσθεσε ο νέος ποντίφικας. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η είδηση της κατάπαυσης του πυρός, στην σύρραξη της Ινδίας με το Πακιστάν είναι θετική και ότι εύχεται, μέσω των επικείμενων διαπραγματεύσεων, να υπάρξει μόνιμη συμφωνία.

Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ΄, τέλος, ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, για την σημερινή γιορτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

