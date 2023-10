Η Φλωρεντία απαγορεύει τα νέα Airbnb και τις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο ιστορικό κέντρο Κόσμος 15:44, 03.10.2023 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Στόχος του δήμου είναι να αποδεσμεύσει περισσότερες κατοικίες για τους ντόπιους