Ιταλία: Κακοκαιρία πλήττει το βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας

Μετά τη χθεσινή, σφοδρή βροχόπτωση στο Μιλάνο, κακοκαιρία έπληξε τη Φλωρεντία, το Τορίνο, τη Γένοβα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νάπολης.

Οι πυροσβέστες και η πολιτική προστασία κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν κατοίκους που ζουν σε ισόγεια και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν. Στο Μιλάνο, δυο εργάτες τραυματίσθηκαν την ώρα που προσπαθούσαν να απομακρύνουν κορμούς και κλαδιά δέντρων που έπεσαν στους δρόμους, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Οι επιχειρήσεις των πυροσβεστών, στην ιταλική συμπρωτεύουσα ξεπέρασαν τις 500 και μέσα σε μια ώρα, έβρεξε όσο -συνήθως- σε δεκαπέντε ημέρες.

⛈️Fiorentino: Allagamenti segnalati tra Poggibonsi Barberino Val d'Elsa a causa dei violenti nubifragi in corso.



Video dalla Zambra da "Il Gazzettino del Chianti e delle colline fiorentine". pic.twitter.com/M3mvSdoP06 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 6, 2025

Νωρίτερα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει το Μιλάνο με την Μπολόνια όπου, χθες βράδυ, τρένο χτυπήθηκε από κεραυνό. Κανένας από τους επιβάτες δεν τραυματίσθηκε. Έξω από τη Βενετία, η αστυνομία έσωσε λουόμενο ο οποίος, παρά την προειδοποίηση των αρχών για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, είχε αποφασίσει να πάει στη θάλασσα για μπάνιο και δεν μπορούσε να γυρίσει στην ακτή.

Η Ιταλία μοιάζει χωρισμένη στα δύο: σε πολλές περιοχές του νότου, ο καύσωνας συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους κατοίκους, με προβλήματα ξηρασίας. Αντιθέτως, σε πολλές κεντρικές και βόρειες περιοχές το χαλάζι που έπεσε τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές, κυρίως σε αμπελώνες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, απόψε αναμένονται νέες, έντονες βροχοπτώσεις στη Γένοβα και αύριο μπορεί να σημειωθούν νεροποντές σε 14 από τις 20 περιφέρειες της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

