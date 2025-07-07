Κύπρος: Στήλη καθαρού φυσικού αερίου 350 μέτρων στο «Pegasus-1»

Στήλη καθαρού φυσικού αερίου 350 μέτρων εντόπισε η γεώτρηση «Pegasus-1» στο Τεμάχιο 10 στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σχετικά με την τηλεδιάσκεψη που είχε ο πρόεδρος της Κύπρου με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil.

Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια σημερινής (Δευτέρα) τηλεδιάσκεψης του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον Άρντιλ παρουσία του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου και του Γενικού Διευθυντή της ExxonMobil Κύπρου Βαρνάβα Θεοδοσίου, ο κ. Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε για τη νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στη γεώτρηση «Pegasus-1», εντός του Τεμαχίου 10.



Η ανακάλυψη έγινε από την κοινοπραξία των εταιρειών ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited (Διαχειριστής) και QatarEnergy International E&P LLC.

Η γεώτρηση «Pegasus-1» κατέδειξε την ύπαρξη στήλης καθαρού φυσικού αερίου 350 μέτρων.Προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα που προέκυψαν, θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες περαιτέρω ανάλυσή τους.

Η ανακάλυψη αερίου στη γεώτρηση «Pegasus-1» είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στο Τεμάχιο 10 από την κοινοπραξία των ExxonMobil και QatarEnergy, μετά από την ανακάλυψη στη γεώτρηση «Glaucus-1», που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. Η γεώτρηση αξιολόγησης «Glaucus-2», η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022, επιβεβαίωσε την παρουσία ταμιευτήρα φυσικού αερίου με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας.

The new discovery of natural gas in the 🇨🇾 EEZ at Pegasus-1 in Block 10 reaffirms the energy potential of Cyprus. We will continue advancing our energy plans, with consistency and with the aim of exploiting our natural resources for the benefit of our people, our region + the 🇪🇺 pic.twitter.com/IpM8TS3X9F — NikosChristodoulides (@Christodulides) July 7, 2025

Χριστοδουλίδης: Η νέα ανακάλυψη ΦΑ στο Οικόπεδο 10 επιβεβαιώνει ενεργειακό δυναμικό Κύπρου

Η νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) στο Pegasus-1 στο Οικόπεδο 10 επιβεβαιώνει το ενεργειακό δυναμικό της Κύπρου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε το απόγευμα της Δευτέρας με στελέχη της ExxonMobil.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Κύπρου αναφέρει ότι η νέα ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ στο Pegasus-1 στο Οικόπεδο 10 «επιβεβαιώνει το ενεργειακό δυναμικό της Κύπρου».

«Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τα ενεργειακά μας σχέδια, με συνέπεια και με στόχο την αξιοποίηση των φυσικών μας πόρων προς όφελος του λαού μας, της περιοχής μας και της ΕΕ», σημειώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.