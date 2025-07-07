Πολωνία: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα σύνορα με τη Γερμανία

Σε μια πρωτοφανή κλιμάκωση λόγω της κρίσης του προσφυγικού, η Πολωνία προχώρησε σε προσθήκη συνοριακών ελέγχων στα σύνορα με τη Γερμανία, ανταπαντώντας άμεσα στη γερμανική σκλήρυνση των ελέγχων εισόδου. Ειδικότερα, από τα μεσάνυχτα, Πολωνοί αξιωματικοί ελέγχουν διεξοδικά οχήματα και πεζούς στα 52 σημεία διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών. Η αντίδραση της Βαρσοβίας ήρθε μετά την εντατικοποίηση των γερμανικών ελέγχων, η οποία εφαρμόζεται από τις αρχές Μαΐου με εντολή της νέας κυβέρνησης υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Προβληματισμός για τις επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις

Ο εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης για την Πολωνία, Κνουτ Άμπραχαμ, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία των γερμανοπολωνικών συνόρων, δηλώνοντας στο Reuters: «Δεν είναι μια καλή μέρα για τις γερμανοπολωνικές σχέσεις».

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών ξεκαθάρισε από την πλευρά του πως «οι έλεγχοι είναι προσωρινοί μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης».

Στην πράξη, τα οχήματα με πολωνικές πινακίδες περνούν τα σύνορα χωρίς προβλήματα, ενώ γερμανικής προέλευσης αυτοκίνητα υπόκεινται σε συνοπτικούς ελέγχους. Όσοι διέρχονται τα σύνορα πεζοί υφίστανται εξονυχιστικό έλεγχο. Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Τόμας Σιμόνιακ ανέφερε: «Οι έλεγχοι γίνονται για τον εντοπισμό διακινητών, οι ταξιδιώτες δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν».

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε μικρά βαν, αυτοκίνητα με πολλούς επιβάτες ή φιμέ τζάμια. Οι προσωρινοί έλεγχοι έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν έως τις 5 Αυγούστου, με υποχρέωση επίδειξης ταυτότητας ή διαβατηρίου σε όσους επιθυμούν να διασχίσουν τα σύνορα.

Έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη Γερμανία

Η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Καταρίνα Μπάρλεϊ (Σοσιαλδημοκράτες), προειδοποίησε ότι «το ντόμινο που ξεκίνησε με τους συνοριακούς ελέγχους φέρνει τη ζώνη του Σένγκεν στα όριά της», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, οι Πράσινοι αποδίδουν ευθύνες στην κυβέρνηση Μερτς, με τον πρόεδρο του κόμματος Φέλιξ Μπάνασακ να τονίζει την ανάγκη άμεσης λήξης των ελέγχων. Όπως δήλωσε: «Κατά μία έννοια είναι κατανοητό» ότι η Πολωνία ανταποκρίνεται με αντίμετρα, προσθέτοντας ότι ο καγκελάριος Μερτς και ο υπουργός Εσωτερικών Ντόμπριντ «ξεκίνησαν ένα ντόμινο με τη μονομερή τους απόφαση». Ο πρόεδρος των Πρασίνων κάλεσε τους δύο άνδρες να «κάνουν το πρώτο βήμα» ώστε να τερματιστούν οι έλεγχοι και να αποφευχθεί ένα "σπιράλ βλακείας" που οδηγεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε απομάκρυνση από μια γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική.

Πηγές: dpa, afp, Reuters

Πηγή: Deutsche Welle

