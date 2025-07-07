Δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν από σφαίρες σήμερα, ανακοίνωσε ο διευθυντής του νοσοκομείου Eagle Nursing Home, Άαρον Σικούχου, αφού ξέσπασαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στα προάστια του Ναϊρόμπι και σε πολλές πόλεις της Κένυας.

Νωρίτερα, η αστυνομία άνοιξε πυρ για να διαλύσει το πλήθος στο προάστιο Κανγκέμι, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters που βρισκόταν στο σημείο. Οι συγκεντρωμένοι ήθελαν να τιμήσουν την επέτειο των 35 ετών από τις φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις του 1990. Σε πλάνα διακρίνεται ένας άνδρας να κείτεται ακίνητος, αιμόφυρτος, στον δρόμο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μουτσίρι Νιάγκα δεν απάντησε σε ένα αίτημα να σχολιάσει τους δύο θανάτους.

Οι αρχές έχουν αυξήσει την αστυνομική παρουσία στο Ναϊρόμπι μετά τις κινητοποιήσεις των νέων, τον Ιούνιο του 2024 που αρχικά διαμαρτύρονταν για τις αυξήσεις των φόρων αλλά επεκτάθηκαν και καλύπτουν μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως τη διαφθορά, την αστυνομική βία και τις ανεξήγητες εξαφανίσεις επικριτών της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

