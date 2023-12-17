Πλεούμενο με 86 επιβαίνοντες ανετράπη στα ανοικτά της Λιβύης, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

O Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης επιβεβαίωσε την είδηση, προσθέτοντας ότι το πλεούμενο είχε αναχωρήσει από τη Ζουάρα της Λιβύης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης αγνοούνται 61ας άνθρωποι.

Un naufragio al largo della Libia ha provocato 61 dispersi. I #migranti erano partiti in 86 da Zwara.



Sono oltre 2250 le persone che hanno perso la vita nel Med. Centrale quest'anno. Un numero drammatico che purtroppo dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare. — Flavio Di Giacomo (@fladig) December 16, 2023

Ο πρώτος συναγερμός, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, σήμανε από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Ρώμης πριν δυο ημέρες, μετά από σχετικό αίτημα της λιβυκής ακτοφυλακής.

Παράλληλα, δυο αεροσκάφη της Frontex φέρεται να πέταξαν πάνω από την περιοχή από την οποία είχε σημάνει ο συναγερμός, ενώ στο ίδιο σημείο βρισκόταν και το πλοίο Ocean Viking, τoυ δικτύου ανθρωπιστικών οργανώσεων SOS Mediterranée, το οποίο διέσωσε άλλους 25 μετανάστες που βρίσκονταν σε άλλο πλοιάριο.

Η La Repubblica γράφει ότι το πλήρωμα του Ocean Viking ήθελε να πάρει μέρος στις έρευνες για τον εντοπισμό του πλεούμενου, αλλά του δόθηκε εντολή να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία.

«Στο μεταξύ, η φουσκωτή λέμβος ανετράπη και οι 25 επιζώντες μεταφέρθηκαν πίσω στη Λιβύη με ρυμουλκό», εξηγεί η εφημερίδα της Ρώμης.

Πηγή: skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

