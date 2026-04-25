Ένα ζευγάρι που συμμετείχε στη σημερινή πορεία που οργανώθηκε στη Ρώμη για την επέτειο της Απελευθέρωσης της χώρας από τον ναζισμό και τον φασισμό, τραυματίστηκε από άγνωστο με αεροβόλο πιστόλι.

Ο δράστης φορούσε κράνος, το οποίο κάλυπτε όλο του το πρόσωπο και, σύμφωνα με μαρτυρίες, στρατιωτικού είδους φόρμα. Το ζευγάρι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στην πλάτη και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Είμαστε σοκαρισμένοι, είναι σαφές ότι ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή φασισμού αποτελεί, και σήμερα, μεγάλη ανάγκη», δήλωσαν τα θύματα της επίθεσης.

Εισαγγελείς και αστυνομία αναζητούν τον δράστη και είναι πιθανό στις έρευνες να πάρει μέρος και η Ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στην πορεία που οργανώθηκε στο Μιλάνο -πάντα για την επέτειο της Απελευθέρωσης από τον φασισμό και τον ναζισμό- σημειώθηκε ένταση όταν μέρος των συμμετεχόντων δεν επέτρεψε σε πολίτες που έφεραν την σημαία της Ουκρανίας όπως και σε μέλη της εβραϊκής κοινότητας της Ιταλίας να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση.

Βίντεο από την πορεία στη Ρώμη:

Marcha antifascista em Roma, Itália, em homenagem o Dia da Libertação do Fascismo, hoje sábado (25), pessoas com bandeiras da Ucrânia tentaram aderir a marcha, mas foram expulsos pelos participantes.#Italy #Ukrainer pic.twitter.com/m2FiNGi7Hi — Hugo Borges (@hbj_r77032) April 25, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.