Οι τζιχαντιστές της Ομάδας Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια σειρά συντονισμένων επιθέσεων με την εξέγερση των Τουαρέγκ κατά των στρατηγικών θέσεων της χούντας που είναι στην εξουσία στο Μάλι, στην περιφέρεια του Μπαμακό και σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σε ανακοίνωση, η JNIM, η οποία πολεμά εδώ και χρόνια τους στρατιωτικούς που είναι στην εξουσία στο Μπαμακό, δηλώνει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη» για τις επιθέσεις που είχαν στόχο σήμερα «την έδρα του προέδρου του Μαλί Ασιμί Γκοϊτά, την έδρα του υπουργού Άμυνας του Μαλί Σαντιό Καμαρά, το διεθνές αεροδρόμιο» στην πρωτεύουσα Μπαμακό, και «τις στρατιωτικές θέσεις στην πόλη Κατί» που γειτνιάζει.

Η JNIM δηλώνει επίσης ότι κατέλαβε τη σημαντική πόλη Κιντάλ, στο βόρειο Μαλί «μετά μια πετυχημένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε εναντίον του στρατού του Μαλί και των μισθοφόρων του ρωσικού σώματος με τη συμμετοχή των εταίρων μας του FLA» (Μέτωπο Απελευθέρωσης του Αζαουάντ), των ανταρτών Τουαρέγκ του Μαλί.

Τα βίντεο από τις επιθέσεις:

BREAKING



Al Qaeda in Mali (JNIM) & Tuareg separatists of FLA have launched a nationwide offensive against Mali’s junta & its Russian allies



They’re reportedly successful, having entered the capital city Bamako &Taureg capital Kidal



It’s looks like Mali is falling to jihadists pic.twitter.com/icpZPqQRjM — Visegrád 24 (@visegrad24) April 25, 2026

Convoy of jihadist militants with Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) seen moving south through the town of Kati just to the northwest of Mali’s capital Bamako, with small clashes reportedly taking place against elements of the Malian Army and Russia’s Africa Corps. pic.twitter.com/MYP0NBOoQt — OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2026

Πηγή: skai.gr

