Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να επισκεφθεί ξανά το μεσολαβητικό στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ Πακιστάν, μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού του στο Ομάν και προτού ταξιδέψει στη Ρωσία, μετέδωσε το Σάββατο το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr.

Νωρίτερα, ο Αραγτσί αναχώρησε από την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, χωρίς καμία ένδειξη προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους σχετικά με τον πόλεμο του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

