Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν κατολίσθηση στη νότια ιταλική επαρχία της Καζέρτας και ανάγκασαν κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ διασώστες αναζητούν σήμερα μια γυναίκα και τον γιο της που αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Η κακοκαιρία έπληξε χθες, Τρίτη, το απόγευμα το Σαν Φελίτσε α Καντσέλο, μια μικρή πόλη περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νάπολης, καθώς και γύρω δήμους.

JUST NOW:🇮🇹 FLASH FLOOD

IN CAMPANIA, ITALY #alluvione #baiano #campania #extremeweather #grandine



- Heavy damage reported in Campania

- Streets turned into rivers due to flooding

- Widespread destruction and disruption



Stay safe, stay informed pic.twitter.com/QIx7B9PqsS — Weather monitor (@Weathermonitors) August 27, 2024

Η γυναίκα, στα 70 της, και ο γιος της, στα 40 του, ταξίδευαν με τρίτροχο όχημα που παρασύρθηκε από τη κατολίσθηση. Διασώστες ανακάλυψαν μέσα στη λάσπη το όχημα να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

«Ελπίζουμε ότι πήδηξαν και σώθηκαν ... και ότι μπορεί να είναι κάπου ζωντανοί, αλλά απ' ό,τι μου λένε οι ειδικοί, δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες», δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ο δήμαρχος Εμίλιο Νούτσο.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε μέσω του X πως 10 ομάδες έρευνας έχουν αναπτυχθεί για να βρουν τη μητέρα και το γιο και ότι η κατολίσθηση υποχρέωσε κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χθες και άλλα τμήματα της Ιταλίας με καταιγίδες και χαλάζι στις περιοχές του Μιλάνο και του Κόμο, καθώς και στα παράλια της Τοσκάνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

