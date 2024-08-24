Ποινική έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία σχετικά με το ναυάγιο της θαλαμηγού Bayesian την περασμένη Δευτέρα ανοιχτά της Σικελίας και τον θάνατο 7 από τους 22 επιβαίνοντες, ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν οι Ιταλικές αρχές, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο εισαγγελέας του Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, είπε ότι «θα μπορούσε να υπάρχει θέμα ανθρωποκτονίας στο ναυάγιο» και ότι θα μπορούσε να έχει προκληθεί από «συμπεριφορές που δεν ήταν σωστές», τονίζοντας ότι «δεν αποκλείουμε κανένα σενάριο».

Ο Cartosio ωστόσο τόνισε ότι «αυτή είναι απλώς η αρχή μιας έρευνας» και δεν έδωσε περαιτέρω στοιχεία.

Στο μικροσκόπιο οι ευθύνες του πληρώματος

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εισαγγελία αυτήν τη στιγμή εξετάζει μία λεγόμενη «εγκληματική υπόθεση» για πιθανό υπαίτιο του πολύνεκρου ναυαγίου, αλλά δεν ερευνούν κανέναν συγκεκριμένο αυτήν τη στιγμή.

Ο εισαγγελέας τόνισε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο, και ως εκ τούτου, δεν αποκλείουν τίποτα προς το παρόν. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις ευθύνες του πληρώματος του γιοτ – δεδομένου ότι όλοι επέζησαν εκτός από τον σεφ - οι εισαγγελείς είπαν ότι οι έρευνες «επικεντρώνονται σε αυτή τη συγκεκριμένη πτυχή».

«Θέλουμε να ανακαλύψουμε πόσα γνώριζαν και σε ποιο βαθμό προειδοποιήθηκαν όλοι οι επιβάτες» δήλωσαν οι Ιταλοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εισαγγελέας Cammarano, ο λόγος για τον οποίο σχεδόν όλο το πλήρωμα, εκτός από τον σεφ του γιοτ, κατάφερε να φτάσει σε ασφαλές σημείο και οι επιβάτες όχι, είναι πιθανό ότι οι επιβάτες κοιμόντουσαν την ώρα του συμβάντος.

Ο εισαγγελέας Cartosio επιβεβαίωσε ότι θα μπορούσαν να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ατόμων πολύ πριν από την ανάκτηση του Bayesian.

Δήλωσε επίσης ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα του σκάφους δεν απαιτείται να παραμείνουν στη Σικελία για όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Ωστόσο, ο εξέφρασε την επιθυμία να «παραμείνουν διαθέσιμοι για περαιτέρω ανάκριση», καθώς αυτό μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον καθώς προχωρά η έρευνα.

Στις επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων γιατί οι επιβάτες δεν μπόρεσαν να εγκαταλείψουν το σκάφος ταυτόχρονα με τα μέλη του πληρώματος - και αν κάποιος τους ειδοποίησε – αξιωματούχοι απάντησαν: «Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να διαπιστώσουμε από τις καταθέσεις των επιζώντων».

Η ταχύτητα με την οποία βυθίστηκε το Bayesian και το γεγονός ότι άλλα πλοία που βρίσκονταν κοντά του δεν έπαθαν ζημιές από τον υδροσίφωνα προκαλεί ερωτήματα, κυρίως αν η καρίνα του σκάφους, η οποία αποτελεί αντίβαρο στο τεράστιο κατάρτι του, ήταν ανεβασμένη ή κατεβασμένη την ώρα του συμβάντος.

Βυθίστηκε από ριπή καταιγιστικού ανέμου

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, το πολυτελές γιοτ των 56 μέτρων βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά τα ξημερώματα της Δευτέρας, από μία ριπή καταιγιστικού ανέμου, η οποία αναποδογύρισε το πλοίο και προκάλεσε διαρροή υδάτων.

Σύμφωνα με τον Ραφαέλε Μακάουντα, επικεφαλής των λιμενικών αρχών του Παλέρμο, το γιοτ είχε λάβει άδεια να παραμείνει αρόδο (ανοικτά των ακτών) στην περιοχή όπου βυθίστηκε.

«Δεν υπήρχε προειδοποίηση για καταιγίδα εκείνο το βράδυ», εξήγησε.

Το ναυάγιο του Bayesian βρίσκεται πλέον σε 50 μέτρα βάθος και σε απόσταση περίπου 700 μέτρων από το λιμάνι Πορτιτσέλο.

«Εάν δεν ανακτήσουμε το ναυάγιο, θα είναι δύσκολο να διερευνήσουμε πλήρως τη βύθιση», δήλωσαν οι Ιταλοί αξιωματούχοι.

Στην συνέντευξη Τύπου εκπρόσωποι της πυροσβεστικής και του Λιμενικού έδωσαν επίσης στοιχεία για τη δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και τον εντοπισμό των 6 σορών μέσα στο βυθισμένο σκάφος.

Χθες ανασύρθηκε και η τελευταία σορός αγνοούμενου - της 18χρονης Χάνα Λιντς, κόρης του Βρετανού μεγιστάνα Μάικ Λιντς, ο οποίος είναι επίσης ανάμεσα στους νεκρούς.

Ο εισαγγελέας επιβεβαίωσε επίσης τα ονόματα του προέδρου της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, της συζύγου του Τζούντιθ, του δικηγόρου Κρις Μορβίλο, της συζύγου του Νέντα, και του σεφ Ρεκάλντο Τόμας.

Πώς πέθαναν οι 6 εγκλωβισμένοι επιβάτες – Πού βρέθηκε η σορός της 18χρονης Χάνα

Σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Girolamo Bentivoglio Fiandra η σορός της 18χρονης Χάνα βρέθηκε τελευταία, σε διαμέρισμα του πλοίου αρκετά μακριά από τον πατέρα της και τους υπόλοιπους 5 φίλους τους.

Αυτό σημαίνει ότι η κοπέλα ήταν μόνη την ώρα της τραγωδίας – πιθανότατα κοιμόταν – και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει ή να ζητήσει βοήθεια από κανέναν.

Οι υπόλοιπες σοροί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε διαφορετικό σημείο του γιοτ.

Αν και η θαλαμηγός βυθίστηκε πέφτοντας στο πλάι, στα δεξιά, οι δύτες εντόπισαν όλα τα πτώματα στην αριστερά πλευρά του πλοίου, προς την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό σημαίνει ότι – όσο το πλοίο βούλιαζε - τα θύματα προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στην αντίθετη πλευρά.

Με πληροφορίες από BBC, Skynews

Πηγή: skai.gr

